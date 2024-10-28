歌手Ado x 日本藏壽司第2彈登場！今年6月的首次聯名獲得極大好評，這次的第二彈特別挑在Ado生日附近，推出期間限定菜單，還有16款獨家扭蛋周邊、10款滿額贈好禮，以及7家門市將會放上Ado獨家立牌，而大阪、東京也有聯名打卡牆同步登場。Ado的粉絲最近如果有去日本，可別錯過這次全新的聯名。



▲圖片來源／無添くら寿司【公式】



歌手Ado與日本藏壽司的夢幻聯名再度來襲！為了紀念Ado的生日，特別推出期間限定菜單，將於11/1於全日本藏壽司強勢登場。這次由她親自創意設計的聯名菜單，打造出兩款生日聯名壽司，以及多款甜點、飲品，要讓粉絲們一同慶祝。



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▲圖片來源／無添くら寿司【公式】



Ado為粉絲準備的「特製壽司組合」可謂視覺與味覺雙重享受，鮪魚與鮭魚層層堆疊，營造出獨特的「千層壽司」效果，而另一款則是將新鮮的鮪魚與滿滿的鮭魚卵相搭，入口後鮪魚的柔嫩與鮭魚卵的清爽碰撞，簡直是口腔中的狂歡。



▲圖片來源／無添くら寿司【公式】



隨後登場的甜點，包含原宿店限定的可麗餅，冰淇淋氣泡飲，以及特製的餐點「あ、どうもプリンAdoモード」使用以南瓜、蘋果和葡萄調和出豐富口感，層次豐富的組合，讓每一匙都充滿驚喜。最後，本次活動將同步推出扭蛋活動，包含「識別掛飾」、「透明硬貼紙」與「磁鐵貼」等，更16款等著大家收藏。



▲圖片來源／無添くら寿司【公式】



期間消費滿2,500日圓（含稅），即可獲得由 Ado 形象設計師 ORIHARA 創作的 A4 文件夾或 A5 筆記本。活動第一波從11/1開始，第二波自11/15展開，數量有限、送完為止。至11/28前，於東京、大阪等地，共7間店擺設Ado立牌；另外難波Parks South店、原宿店展出聯名風格的牆面，最近準備去日本的粉絲可別錯過了。





▲圖片來源／無添くら寿司【公式】

Ado x 日本藏壽司 第2彈

活動時間：11/1至11/28

聯名門市：淺草ROX店、銀座店、道頓堀店、難波Parks South店、原宿店、押上（晴空塔前）車站1樓店、押上（晴空塔前）車站2樓店