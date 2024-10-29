爪迷一定要喝！2024中華職棒第35賽季，中信兄弟在台中主場封王拿下冠軍，一整片黃色彩帶海中嗨翻球迷。手搖杯「老賴茶棧」為了跟球迷們一起慶祝，在10/29推出一日限定「買一送一」優惠，經典招牌「老賴紅茶買一送一」，爪迷通通喝起來。



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中信兄弟以4：1從統一獅手中封王，也是球團歷史上第十座冠軍，是粉絲們心目中最重要的時刻之一。老賴茶棧曾經受邀到台中洲際棒球場，為中信兄弟隊主場開球，這次也為中信兄弟封王慶祝，在10月29日限時推出「老賴紅茶買一送一」活動，以最經典的古早味雪克紅茶，讓粉絲們揪團喝。





老賴茶棧表示，本次活動僅限10/29一日限定，每人可享「老賴紅茶」買一送一，至多買二送二，只要到老賴茶棧門市現場購買都可享有優惠，外送、電話自取不適用。除了優惠品項「老賴紅茶」是經典必喝之外，近期超高人氣「抹茶太后、古早味綠豆蒜、手工豆漿凍」也是飲料控可以嚐鮮的推薦清單。







老賴茶棧 中信兄弟封王買一送一

活動期間：2024/10/29一日限定

活動方式：門市購買「老賴紅茶」享買一送一優惠，每人至多2組。



詳細活動規範及供應情形，依 老賴茶棧 官方公告為準。