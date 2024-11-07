最懂亞洲的郵輪「名勝世界壹號」前進中東！自2024年11月1日起，廣受好評的「名勝世界壹號」以杜拜並途經 DP World 的米納拉希德港 (Mina Port Rashid)為母港，提供每週三趟航次選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞週末航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚，想輕鬆揭開中東神秘面紗的旅客一定要把握千載難逢的機會！







名勝世界郵輪旗下「名勝世界壹號」於中東海灣區首次亮相，並於11月1日自杜拜熱鬧啟航；為了滿足海灣市場的需求，在全體同仁「同舟共濟」之下，「名勝世界壹號」獲得官方 OIC/SMIIC*標準清真友好郵輪認證，為穆斯林旅客供應經由認證的清真美食、素食和耆那教美食。同時，提供友善服務，如：船上設有祈禱室、水煙等，郵輪公告將也會以英語和阿拉伯語發布，讓每名旅客都能深刻感受阿拉伯風情。







此外，表演活動更是精彩萬分，自「絢麗啟航」派對開始，許多節目特別融合絢麗迷人的阿拉伯傳統元素，讓來自各國的旅客都能藉由色彩、音樂和舞蹈來沈浸式體驗阿拉伯風情。其他節目還有「寶萊塢派對」、「1001夜」、「暮光晚會」、「泡沫派對」、「Silent Disco」以及「信任Trustfall」等，「名勝世界壹號」致力讓每名旅客在海上的每一刻都能盡興難忘。





此外，「名勝世界壹號」歡慶杜拜首航，推出超值方案，包含11月份的3晚阿曼航次和2晚卡達多哈航次，每間客房皆可享有700迪拉姆或190美元的郵輪餐飲消費金；另外還推出「露台禮遇」，露天級客房乘客在付費餐廳可免費享用露天艙房套餐，並於指定地點享用一杯迎賓飲品 ，且每房每晚擁有38美元郵輪飲品消費金。



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2024名勝世界壹號郵輪中東航次

航程時間：2024年11月1日至2025年4月13日

登船地點：杜拜拉希德港郵輪2號碼頭

名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe

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