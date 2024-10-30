不只有吉伊卡哇，7-ELEVEN這次集點小物攜手日本萌系IP「貓福珊迪」，並且與三麗鷗聯名，讓可愛的貓福變裝成三麗鷗人氣角色Hello Kitty、布丁狗、大耳狗、酷洛米、美樂蒂、人魚漢頓，從居家布置到3C配件一應俱全，最低149元起就能入手。



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11月4日起，7-ELEVEN推出「貓福珊迪X三麗鷗」聯名變裝系列，更有Hello Kitty、布丁狗、Kuromi等角色加入，一次呈現軟萌七款限定設計，還有台灣限定「珍奶、茄芷袋」限定圖案。除了必買30cm變裝玩偶之外，本次特別設計可愛小玩偶系列，直接以「馬克杯+玩偶」、「雙面帆布袋+玩偶」組合販售，CP值更高、可愛度也大加分。







此外，本次更特別推薦居家造型抱枕毯、EVO安全帽等實用周邊，超可愛「限量公仔隨身瓶」有角色大頭公仔、「限量立體貓掌折疊傘」傘柄則有可愛貓掌等巧思，粉絲們必收。多款商品加價購起價僅149元起，最高不到1300元，讓粉絲輕鬆收集心儀的療癒萌物。





7-ELEVEN全店精品「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」集點活動

活動日期：

快閃購：2024年11月4日(一)15:00起至2024年11月17日(日)24：00止。

集點送：2024年11月18日(一)15:00起至2024年12月31日(二) 24：00止。(若已於快閃購售完，將不再上小七集點卡活動)

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款

商品介紹：

限量30cm 絨毛玩偶

快閃購：消費不限金額+499元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+499元換購1款，可指定款式。



限量馬克杯+絨毛吊飾

快閃購：消費不限金額+399元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+399元換購1款，可指定款式。



限量絨毛造型手拿包

快閃購：消費不限金額+188元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+188元換購1款，可指定款式。



限量造型抱枕毯

快閃購：消費不限金額+499元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+499元換購1款，可指定款式。



限量公仔隨身瓶

快閃購：消費不限金額+399元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+399元換購1款，可指定款式。



限量造型掛鐘

快閃購：消費不限金額+499元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+499元換購1款，可指定款式。



限量立體貓掌折疊傘

快閃購：消費不限金額+329元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+329元換購1款，可指定款式。



限量2025年桌曆

快閃購：消費不限金額+149元換購1款。

集點送：集滿6點+149元換購1款。



限量雙面購物袋+15cm絨毛吊飾

快閃購：消費不限金額+499元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+499元換購1款，可指定款式。



限量EVO安全帽

快閃購：消費不限金額+699元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+699元換購1款，可指定款式。



限量印章貼紙製造機

快閃購：消費不限金額+249元換購1款。

集點送：集滿6點+249元換購1款。



限量Lapo 20W行動電源

快閃購：消費不限金額+1299元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+1299元換購1款，可指定款式。



限量快充延長線+防塵蓋

快閃購：消費不限金額+850元換購1款。

集點送：集滿6點+850元換購1款。



限量無線滑鼠

快閃購：消費不限金額+499元換購1款。

集點送：集滿6點+499元換購1款。



限量計算機

快閃購：消費不限金額+399元換購1款。

集點送：集滿6點+399元換購1款。



限量無線鍵盤

快閃購：消費不限金額+699元換購1款。

集點送：集滿6點+699元換購1款。



限量萬用桌墊

快閃購：消費不限金額+199元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+199元換購1款，可指定款式。



限量雙材質法蘭絨被

快閃購：消費不限金額+799元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+799元換購1款，可指定款式。



限量床包三件組

快閃購：消費不限金額+599元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+599元換購1款，可指定款式。