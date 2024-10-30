康芮颱風逐漸逼近，為了滿足消費者的需求，全聯超市全力備戰，全台1,200多家門市已針對颱風期間需求高的生鮮商品增加一倍備貨量，並推出多項優惠，涵蓋蔬果、魚肉、熟食及烘焙商品等多個品項，讓消費者在颱風來襲前可以輕鬆採買所需，減輕荷包壓力。





全聯超市表示，即日起至10月31日，全聯的履歷牛心蕃茄由原價85元特價至75元；接下來至11月7日，進口青花菜原價75元，特價降至69元。蔬菜選項還包括即日起至11月7日的履歷青江菜及小白菜，單包均為36元。水果方面，剛進入產季的日本青森弘前富士蘋果於10月30日至11月7日特價單顆55元，美國宇宙脆蘋果則特價至29元，讓消費者用優惠價囤貨防颱。





並且，全聯為滿足颱風期間的居家烹調需求，推出多項特價肉品，方便民眾在家燉湯或火鍋。10月31日前，雲林土雞切塊每盒原價189元，現折至165元；11月1日至11月7日，豬五花火鍋薄切肉片每100公克特價43元；挪威鮭魚菲力也有折扣，即日起至10月31日每盒由298元降至199元，提供67折優惠。此外，活凍大白蝦自11月1日至12月5日原價188元的單盒特價至159元，讓颱風採購更經濟。





此外，防颱快速上菜方面，即日起至11月7日的蒜蒜雞湯特價179元，還有與米其林推介牛肉麵餐廳「清真中國牛肉麵食館」聯名的紅燒牛肉湯特價189元。天氣轉涼時，家中常備的火鍋湯底與麵食也提供多樣選擇。從10月30日至11月3日，包括豆乳鍋、鹽味豚骨鍋等單包特價159元，任選2包僅312元；煮鍋搭配的麵條如愛麵族鍋燒麵、美濃板條等單包28元，任選2包51元。湯品則可選康寶濃湯的自然原味或港式酸辣湯等口味，10月30日至11月3日推出買一送一優惠，平均每袋只需57.5元。水餃選項包括「灣仔碼頭」的各式手工水餃，任選每包239元，滿足不同口味需求。





颱風期間在家不僅三餐安排周全，甜點與零食也可趁此優惠購買。早餐推薦阪急麵包的原味奶油餐包僅49元；下午茶時刻，We Sweet提拉米蘇千層蛋糕單盒89元亦是好選擇。為滿足消夜需求，10月30日至11月3日，全聯的泡麵品項也祭出優惠，像是「維力炸醬麵」每組76元並加贈福利點數，「農心辛拉麵」單包38元，任選5包僅169元。針對颱風期間常需的罐頭、瓶裝水、零食等也推出優惠，如6000ml的桶裝水、鮪魚及玉米罐頭，都是民眾防颱囤貨的首選。



針對那些無法親自前往採買的消費者，全聯小時達推出即日起至10月31日單筆消費滿800元輸入折扣碼「給折扣別搗蛋」現折100元的優惠。另有防颱專區，11月1日前指定商品單筆消費滿600元即可獲10%福利點回饋。





大潤發方面也同步備戰，生鮮蔬果、冷凍食品等商品備貨增至兩倍，即日起至11月5日推出多款特價肉品及水果，例如解凍肉文昌雞切塊每盒240元、金目鱸魚片兩片178元，美國華盛頓GALA蘋果及台灣金針菇每包均為13元。為滿足防颱需求，大潤發同樣備足電池、雨衣、手電筒等用品，讓消費者可以一次購足防颱物資，安然度過颱風天。



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全聯超市康芮颱風 防颱優惠活動

蔬果類

履歷牛心蕃茄：即日起至10/31 原價85元，特價75元

進口青花菜：10/31至11/7 原價75元，特價69元

履歷青江菜、履歷小白菜：即日起至11/7 單包36元

日本青森弘前富士蘋果：10/30至11/7 單顆特價55元

美國宇宙脆蘋果：10/30至11/7 單顆特價29元



肉品與海鮮類

雲林土雞切塊：即日起至10/31 原價189元，特價165元

豬五花火鍋薄切肉片：11/1至11/7 每100公克特價43元

挪威鮭魚菲力：即日起至10/31 單盒原價298元，特價199元

活凍大白蝦：11/1至12/5 單盒原價188元，特價159元



即食與鍋物

蒜蒜雞湯：即日起至11/7 原價189元，特價179元

清真中國牛肉麵聯名紅燒牛肉湯：即日起至11/7 原價199元，特價189元

火鍋湯底：10/30至11/3 單包特價159元，任2包312元

鍋燒麵/美濃板條/刀削麵：單包28元，任2包51元

康寶濃湯：10/30至11/3 單袋115元，買1送1

灣仔碼頭手工水餃：每包239元



點心與甜點

阪急原味奶油餐包：單價49元

We Sweet提拉米蘇千層蛋糕：單盒89元



泡麵類

維力炸醬麵(5入)：10/30至11/3 每組76元，加贈20福利點

農心辛拉麵系列：單包38元，任5包169元

味丹味味麵(5入)：每組65元



飲用水及零食

鮪魚/玉米罐頭、6000ml桶裝水等：10/30至11/3多項促銷



大潤發康芮颱風 防颱優惠活動

肉品與海鮮類

冷藏肉/解凍肉文昌雞切塊800g：即日起至11/5 每盒特價240元

金目鱸魚片150~200g：即日起至11/5 兩片特價178元



蔬果類

美國華盛頓GALA蘋果：即日起至11/5 每顆特價13元

台灣金針菇200g：即日起至11/5 每包特價13元



乾貨與點心

來一客杯麵(63gx3杯)：每組特價65元

肉桂蘋果千層蛋塔：每盒99元