太美了、美到讓人忍不住會一直一直忍不住多拍兩張！由隈研吾操刀設計的全新台中勤美術館即將於12/13隆重開幕。這座耗時六年打造的建築座落在台中「勤美草悟」生活圈，以其410坪廣闊的曲線屋頂和「掀開大地」的意象設計，展現了融合自然的全新地景藝術空間。







台中勤美術館的設計不僅是日本建築概念與台灣施工技術的結合，更成為隈研吾在台灣設計的首座美術館。這座場館將成為「勤美草悟」生活圈的最後一塊拼圖，象徵台中新時代生活風貌的開端。台中勤美術館的前身早在2012年即以「白色美術館」的形象登場，當時的場館由一所閒置小學改建而成。透過結合戶外展區，勤美術館打破了過去藝術展覽僅在高端場館舉行的侷限，使藝術更貼近市民生活。2019年推出的「工家美術館」更進一步將施工地打造成臨時性美術館，開創了空間的彈性運用，使美術館成為文化交流、生活體驗的現場，象徵勤美藝術的高度整合與創新精神。



而這一次全新的台中勤美術館在新場館的設計上，隈研吾的團隊以「自然為本」為核心概念，讓勤美術館自然而然地融入於街區與環境之中。設計靈感源於唐草圖案，建築運用細緻的捲曲弧線圍繞著場館，並透過鋼構結構的柔韌性，形塑出如山丘般的自然弧度。



410坪的屋頂為綠屋頂設計，涵蓋了生態友善的水源循環系統，並用1,282根木紋格柵強化建築的溫暖氣質，同時利用大面積的落地窗擴展視野，讓內外景觀融為一體。勤美術館的綠屋頂不僅可以延續草悟道的自然生態，未來還將成為訪客可駐足休憩的城市綠洲。







建築室內的設計則以「人與空間的互動」為主軸，呈現另類的山形體驗。隈研吾的團隊巧妙地結合木質格柵與石材地板，並加入不同高度的地面，營造出如同置身自然山野的獨特感受。行經各區域時，建築中的唐草曲線不斷牽引視覺，透過旋轉樓梯、空橋畫廊等多樣化設計，讓每一步都能感受到空間的律動。



此外，隈研吾的建築團隊在邊角細節上融入了極致工藝，讓空間的質地顯得更加柔和溫潤。在日夜不同光線變化的影響下，木質格柵透出流動的光影，創造了豐富的藝術氛圍。





台中勤美術館

預計開幕日期：2024年12月13日

地址：台中市西區館前路79號