說到台南的經典美食，除了牛肉湯、虱目魚，當然還少不了鱔魚意麵，但這麼多鱔魚意麵名店，到底該選哪一家呢 ? 窩客島這次幫你精選出７間「在地人都認證」的經典名店，想知道CP值最高的是哪家嗎 ? 不愛吃甜該吃哪一間嗎 ? 超多選擇絕對能滿足你的胃。





每個台南人心中都有屬於自己的愛店，中西區首推「南興鱔魚意麵」，意麵鍋氣十足，芡汁酸酸甜甜，是許多在地人難以忘懷的味道，而且只要100元，份量還很豪邁；同樣有超高cp值得南區「原眼鏡鱔魚意麵」，一到用餐時間都大排長龍，也是必吃店家之一，台南各區都有屬於自己的鱔魚意麵霸主，究竟哪家能成為你心中的唯一。





100元就能吃的鱔魚意麵 #台南中西區

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 南興鱔魚意麵 說：

鱔魚意麵鑊氣十足外，酸甜酸甜的芡汁實在有夠迷人，鱔魚給的份量也很豪邁，吃起來彈牙脆口，意麵口感吃很蓬鬆的那種，而且一份只要100元！<全文介紹>



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#南興鱔魚意麵

地址：台南市中西區康樂街92號

電話：06-229-2979







怕甜也能吃的鱔魚意麵 #台南中西區

部落客 阿芷、吃貨走跳日記 造訪 品味鱔魚意麵 說：

吃過不下數十間的台南鱔魚意麵，品味鱔魚意麵應該是我吃過最不甜的鱔魚意麵，反而更加凸顯鱔魚的味道<全文介紹>



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#品味鱔魚意麵

地址：台南市中西區尊王路102號

電話：06-229-6766







半夜還能吃的鱔魚意麵 #台南中西區

部落客 小雞 造訪 黃家鱔魚意麵 說：

鱔魚好好吃耶，口感很脆。店家給的份量也夠多，讓人吃的很滿足。吸附羹的意麵好吃，一下子就吃的乾淨溜溜。<全文介紹>



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#黃家鱔魚意麵

地址：台南市中西區民權路三段46號

電話：06-220-8636







在地人也在排的鱔魚意麵 #台南東區

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 城邊真味鱔魚意麵 說：

城邊的調味就是屬於中規中矩的味道，整體沒有像是進福那種大酸大甜的口感，跟眼鏡仔調味比較相近一點，但台南美食城邊真味鱔魚意麵整體來說還是不錯的，台南鱔魚麵推薦給大家<全文介紹>



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#城邊真味鱔魚意麵

地址：台南市東區東門路一段235號

電話：06-209-1235







在地人也在吃的高cp值鱔魚意麵 #台南南區

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 原眼鏡鱔魚意麵 說：

原眼鏡鱔魚意麵以他的價位來說，能有這種表現真的算很強了，怪不得很多在地人都很愛吃<全文介紹>



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#原眼鏡鱔魚意麵

地址：台南市南區新和東路8號

電話：06-261-2525







老饕必吃的大份量鱔魚意麵 #台南西區

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 進福炒鱔魚專家 說：

原眼鏡鱔魚意麵以他的價位來說，能有這種表現真的算很強了，怪不得很多在地人都很愛吃<全文介紹>



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#進福炒鱔魚專家

地址：台南市南區新和東路8號

電話：06-261-2525







在地人最愛的椒味鱔魚意麵 #台南北區

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 二哥炒鱔魚 說：

二哥炒鱔魚的味道算是我喜歡的，酸甜味夠，最喜歡的是那一股焦香味，印象很深刻，喜歡鱔魚意麵的朋友可以試試這家喔！<全文介紹>

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#二哥炒鱔魚

地址：台南市北區海安路三段33之3號

電話：0983-617-727



