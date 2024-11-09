為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台南鱔魚意麵之爭！7間「超人氣台南鱔魚意麵店」，沒吃過的不算來過台南。

台南鱔魚意麵之爭！7間「超人氣台南鱔魚意麵店」，沒吃過的不算來過台南。

南興鱔魚意麵 品味鱔魚意麵 黃家鱔魚意麵 城邊真味炒鱔魚專家 more
2024-11-09 16:57:00 文字：實習編輯 彭鈺婷 綜合報導 圖片：各個部落客
share
實習編輯 彭鈺婷

實習編輯 彭鈺婷

說到台南的經典美食，除了牛肉湯、虱目魚，當然還少不了鱔魚意麵，但這麼多鱔魚意麵名店，到底該選哪一家呢 ? 窩客島這次幫你精選出７間「在地人都認證」的經典名店，想知道CP值最高的是哪家嗎 ? 不愛吃甜該吃哪一間嗎 ? 超多選擇絕對能滿足你的胃。


每個台南人心中都有屬於自己的愛店，中西區首推「南興鱔魚意麵」，意麵鍋氣十足，芡汁酸酸甜甜，是許多在地人難以忘懷的味道，而且只要100元，份量還很豪邁；同樣有超高cp值得南區「原眼鏡鱔魚意麵」，一到用餐時間都大排長龍，也是必吃店家之一，台南各區都有屬於自己的鱔魚意麵霸主，究竟哪家能成為你心中的唯一。


100元就能吃的鱔魚意麵 #台南中西區

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 南興鱔魚意麵 說：
鱔魚意麵鑊氣十足外，酸甜酸甜的芡汁實在有夠迷人，鱔魚給的份量也很豪邁，吃起來彈牙脆口，意麵口感吃很蓬鬆的那種，而且一份只要100元！<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#南興鱔魚意麵
地址：台南市中西區康樂街92號
電話：06-229-2979

 
怕甜也能吃的鱔魚意麵 #台南中西區

部落客 阿芷、吃貨走跳日記 造訪 品味鱔魚意麵 說：
吃過不下數十間的台南鱔魚意麵，品味鱔魚意麵應該是我吃過最不甜的鱔魚意麵，反而更加凸顯鱔魚的味道<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#品味鱔魚意麵
地址：台南市中西區尊王路102號
電話：06-229-6766


半夜還能吃的鱔魚意麵 #台南中西區

部落客 小雞 造訪 黃家鱔魚意麵 說：
鱔魚好好吃耶，口感很脆。店家給的份量也夠多，讓人吃的很滿足。吸附羹的意麵好吃，一下子就吃的乾淨溜溜。<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#黃家鱔魚意麵
地址：台南市中西區民權路三段46號
電話：06-220-8636


在地人也在排的鱔魚意麵 #台南東區

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 城邊真味鱔魚意麵 說：
城邊的調味就是屬於中規中矩的味道，整體沒有像是進福那種大酸大甜的口感，跟眼鏡仔調味比較相近一點，但台南美食城邊真味鱔魚意麵整體來說還是不錯的，台南鱔魚麵推薦給大家<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#城邊真味鱔魚意麵
地址：台南市東區東門路一段235號
電話：06-209-1235


在地人也在吃的高cp值鱔魚意麵 #台南南區

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 原眼鏡鱔魚意麵 說：
原眼鏡鱔魚意麵以他的價位來說，能有這種表現真的算很強了，怪不得很多在地人都很愛吃<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#原眼鏡鱔魚意麵
地址：台南市南區新和東路8號
電話：06-261-2525


老饕必吃的大份量鱔魚意麵 #台南西區

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 進福炒鱔魚專家 說：
原眼鏡鱔魚意麵以他的價位來說，能有這種表現真的算很強了，怪不得很多在地人都很愛吃<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#進福炒鱔魚專家
地址：台南市南區新和東路8號
電話：06-261-2525


在地人最愛的椒味鱔魚意麵 #台南北區

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 二哥炒鱔魚 說：
二哥炒鱔魚的味道算是我喜歡的，酸甜味夠，最喜歡的是那一股焦香味，印象很深刻，喜歡鱔魚意麵的朋友可以試試這家喔！<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#二哥炒鱔魚
地址：台南市北區海安路三段33之3號
電話：0983-617-727

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

[嘉義食記] 碳少年~寵物友善餐廳！高人氣嘉義居酒屋/嘉義串燒/嘉義宵夜推薦！近文化路夜市！
相關商家

南興鱔魚意麵

phone06-2292979
place台南市中西區康樂街92號
3.84 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
3.75
裝潢氣氛
3.38
CP值
3.63
share place

品味鱔魚意麵

phone06-2296766
place台南市尊王路102號
4.48 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.67
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.67
share place

黃家鱔魚意麵

phone06-2208636
place台南市中西區民權路三段46號
3.80 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
share place

城邊真味炒鱔魚專家

phone06-2091235
place台南市東區東門路一段235號
4.20 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
share place

原眼鏡鱔魚意麵

phone
place台南市南區新和東8號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place

進福炒鱔魚

phone06-2210671
place台南市中西區府前路一段46號
3.80 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
3.30
裝潢氣氛
3.20
CP值
3.75
share place

二哥炒鱔魚

phone09-29-260-755
place台南市北區海安路三段33之3號
4.23 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.25
share place
延伸閱讀
嘉義景點打卡必拍7選！純白色歐洲城堡、最美百年神社公園，IG網美拍不膩。
 編輯 鄭亦庭
keyboard_arrow_up