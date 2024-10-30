康芮颱風有可能會成為台灣57年來，首個在11月登陸台灣的颱風，今年第21號颱風康芮已於10/30早上8點升格為強烈颱風，目前暴風圈逐步進入巴士海峽，且預估將會完全籠罩台灣。中央氣象署表示，今晚台灣本島幾乎全面納入警戒範圍，暴風圈可能於明天中午至傍晚之間在花蓮以南的陸地登陸。氣象預測顯示，康芮將帶來強風大雨，並在部分地區如台東，可能出現16級以上的強風​。



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20241031 全台最新 停止上班上課 訊息

#北部地區

基隆市 明日停止上班、不上課



台北市 明日停止上班、不上課



新北市 明日停止上班、不上課



桃園市 明日停止上班、不上課



新竹市 明日停止上班、不上課



新竹縣 明日停止上班、不上課



#中部地區

苗栗縣 明日停止上班、不上課



台中市 明日停止上班、不上課



彰化縣 明日停止上班、不上課



雲林縣 明日停止上班、不上課



南投縣 明日停止上班、不上課



#南部地區

嘉義市 明日停止上班、不上課



嘉義縣 明日停止上班、不上課



台南市 明日停止上班、不上課



高雄市 明日停止上班、不上課



屏東縣 明日停止上班、不上課



#東部地區

宜蘭縣 明日停止上班、不上課



花蓮縣 明日停止上班、不上課



台東縣 明日停止上班、不上課



#外島地區

澎湖縣 明日停止上班、不上課



連江縣 尚未宣布



金門縣 尚未宣布



相關不上班、不上課資訊，仍依行政院人事行政總處為準