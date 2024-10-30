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康芮颱風全台31日停班停課資訊一覽！強颱康芮暴風圈幾乎籠罩全台、防颱準備不可沒有。不斷更新

文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：490
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編輯 李維唐

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康芮颱風有可能會成為台灣57年來，首個在11月登陸台灣的颱風，今年第21號颱風康芮已於10/30早上8點升格為強烈颱風，目前暴風圈逐步進入巴士海峽，且預估將會完全籠罩台灣。中央氣象署表示，今晚台灣本島幾乎全面納入警戒範圍，暴風圈可能於明天中午至傍晚之間在花蓮以南的陸地登陸。氣象預測顯示，康芮將帶來強風大雨，並在部分地區如台東，可能出現16級以上的強風​。

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20241031 全台最新 停止上班上課 訊息

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新竹市 明日停止上班、不上課

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