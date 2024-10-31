不論是炸雞控、還是烤雞愛好者，21Plus要在感恩的11月推出最超值的優惠，其中21Plus「21香草烤雞」原價490元，限時優惠379元。而炸雞感恩分享餐組原價520元，優惠價390元，內含香脆炸雞五份、酥炸杏鮑菇及紫玉Q藷。要讓感恩的11月，一起聚在一起吃烤雞、吃炸雞。
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21Plus為了搶攻11月感恩節商機，特別在11/1-11/30推出感恩節限定優惠。其中，21Plus的明星產品「21香草烤雞」，以精心調製的21種香草和黃金比例的特製配方進行烘烤，使每隻嚴選的本土雞肉達到風味極致。這道烤雞經過低溫深層按摩的過程來保持肉質鮮嫩，再由頂級蒸氣烤箱全程監控烹調，讓烤雞外皮酥脆、內部多汁，擁有獨特的香草香氣，讓人一試難忘。每一口都蘊含著大自然香草的濃郁芬芳，為家庭聚餐增添溫馨的味道。
除此之外，另一款大受粉絲們青睞的「香脆炸雞」也在此次感恩活動中提供優惠。這款微辣的炸雞在手工包裹的炸粉裡融入特有的翻滾技術，使炸衣呈現鱗片狀的金黃色澤。咬下去時的酥脆響聲加上隨之而來的鮮甜肉汁，微辣的滋味更是勾人，讓人忍不住一再回味。
除了炸雞，這次的感恩分享餐組還加入了酥炸杏鮑菇和紫玉Q藷兩款小點心。杏鮑菇飽滿多汁，搭配酥脆的外皮，帶來豐富的清甜風味。而深受小朋友喜愛的紫玉Q藷，以Q彈的地瓜球中包裹綿密的黃地瓜泥，酥脆外皮搭配內在甜蜜，讓人感到滿足又療癒。
21Plus表示11月限定優惠中，「21香草烤雞」原價490元，優惠價379元，香草烤半雞，則可享75折優惠，以198元品嚐到經典烤雞。同時，炸雞感恩分享餐組原價520元，優惠價390元，內含香脆炸雞五份、酥炸杏鮑菇及紫玉Q藷，是聚餐的好選擇。
21Plus感恩月 21香草烤雞
活動期間：11/1 - 11/30
售價：490元
優惠價：379元
21Plus感恩月 21香草烤半雞
活動期間：11/1 - 11/30
內容：21香草烤半雞X1
售價：265元
優惠價：198元
21Plus感恩月 炸雞感恩分享餐
活動期間：11/1 - 11/30
內容：香脆炸雞(微辣)X5、酥炸杏鮑菇X1、紫玉Q藷X1
備註：炸雞部位恕無法挑選
售價：520元
優惠價：390元