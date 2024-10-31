颱風天乖乖當在家、也不要叫外送了！受康芮颱風影響，全台在10/31暫停上班、暫停上課一日，許多百貨公司以及電影院也紛紛暫停營業，就是要讓顧客、讓員工都好好待在家裡防颱。除此之外，各大速食店也貼出公告，因應颱風假暫停外送服務，並且也調整營業時間。窩客島幫速食控整理全台9大速食10/31營業情形、外送服務情形，避免速食控撲空。







10/31（四）全台各地公告停班停課一日，速食店同步暫停外送服務，包含麥當勞歡樂送、摩斯漢堡、漢堡王、必勝客、肯德基、拿坡里、達美樂，通通暫停外送服務。除此之外，各品牌也因應風雨調整營業時間，如漢堡王門市提早至19點關門，建議速食控颱風天乖乖宅在家，如果真的要出門吃速食，也先確認門市營業時間公告。



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麥當勞 10/31颱風天營業資訊

24hr歡樂送網路與電話訂餐暫停提供服務，預計於11/1 10:30起恢復訂餐。



摩斯漢堡 10/31颱風天營業資訊

依人事行政總處公告，並視各地風雨情形調整營業時間及暫停外送服務。



漢堡王 10/31颱風天營業資訊

全面站停外送，門市營業時間調整為10:00-19:00



肯德基 10/31颱風天營業資訊

如地方縣市政府宣布停止上班時，肯德基該縣市餐廳將暫停外送服務，僅保留外帶/車道/內用/網路預訂快取服務。

停班停課縣市的餐廳，將視情形提供部分限定餐點，並考量該地區天氣狀況調整營業狀況。



必勝客 10/31颱風天營業資訊

如地方縣市政府宣布停止上班時，必勝客該縣市門市將暫停外送服務，僅保留外帶服務。



拿坡里 10/31颱風天營業資訊

只要宣布不上班不上課，就會停止外送服務，賣場門市配合賣場營業時間，獨立門市提供內用及外帶供應，營業時間依天氣狀況彈性調整營業時間。



達美樂 10/31颱風天營業資訊

依照政府規定全面停外送



21PLUS 10/31颱風天營業資訊

百貨門市一百貨營業時間調整，街邊門市部分暫停營業、部分調整營業時間。

21PLUS門市營業時間調整：https://walkr.tw/i9autIFU



頂呱呱 10/31颱風天營業資訊

不提供外送，只提供自取或內用，營業時間機動調整，依現場公告為主。

頂呱呱門市營業時間調整：https://walkr.tw/S9MbI6Yf