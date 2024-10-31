為了讓國旅更精彩更有話題、且更省錢包！煙波集團推出2024全新線上限時優惠，主打「九館聯合住宿券」，全台九間煙波飯店通用，不同館別各具特色，不論是海景、山景或溫泉設施，皆包含在優惠範圍內，住宿券20張組合僅售4.4萬元，折合單張價為2,200元，最高折扣可達17折的優惠，使得每張券僅需2,200元。



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同時，煙波集團旗下的花蓮太魯閣-山闊館以「行政雅緻和洋海景家庭房」最吸引眾人，提供滿天星斗的美麗夜景與壯觀海景的雙重享受，讓旅客不僅能遠離都市喧囂，還能享受頂級度假體驗。為了讓消費者更無憂享受假期，該房型於週末及假日均不加價，更提供旅客至2024年12月31日前入住的彈性優惠。除此之外，2025年指定日期入住還享有17折的創歷史新低優惠價5,100元，對於想趁年末休憩的旅客而言，此優惠無疑是不可錯過的良機。







此外，煙波集團不僅在住宿券推出年度優惠，也精心安排多款餐券滿足不同客群需求。以「新竹湖濱館－醉月樓中餐廳」為例，其烤鴨二吃套餐券10張組，原價每組1萬5,880元，活動期間優惠價僅需65折，相當於每份約1,032元的優惠價格，另外贈送平日烤鴨二吃酬賓券一張與特製冰釀香檸桂花茶一杯，使得消費體驗更加豐富。「新竹都會館－經典牛排館」的平日自助早午餐雙人券及晚餐雙人套餐券也受到歡迎，前者83折優惠僅售1,100元，後者則為8折優惠價2,680元，套餐包含雙人份主餐與沙拉吧吃到飽，無論早午餐或晚餐選擇，皆可滿足味蕾。





還有「台南館－食東西自助餐廳」則推出多款受歡迎的餐券組合，不僅擁有平假日早午餐12張券組75折優惠價6,228元，亦有六張組78折優惠的3,234元套餐，更有82折的週末雙人自助晚餐組合，適合與親朋好友共享豐富的自助餐體驗。此外，宜蘭與花蓮地區的聯合早午餐券和晚餐券也是此次活動的一大亮點。「饗食宜花早午餐券」五張組合68折優惠價2,250元，單張價格450元，適用於宜蘭館、蘇澳四季雙泉館、花蓮館以及花蓮太魯閣的各大餐廳，提供從在地美食到各式特色餐飲的豐富選擇。晚餐券「饗食宜花漫饗晚餐券」五張組合79折優惠價4,250元，是當地遊客和在地居民不可錯過的用餐優惠，不僅價格划算，且餐點選擇豐富，適合多人一同享受。

煙波飯店九館聯合住宿券

販售期間：2024年10月28日早上十點至11月8日中午十二點

優惠價格：20張券組合：4.4萬元（單張2,200元）

單張非套票價格：2,350元

最高優惠：花蓮太魯閣海景房17折（原價30,800元，假日不加價）

參與館別

花蓮館、宜蘭館、台南館、花時間-宜蘭傳藝、花時間-花蓮、新竹湖濱館、蘇澳四季雙泉館、花蓮太魯閣-沁海館、花蓮太魯閣-山闊館



煙波飯店餐飲優惠券

新竹湖濱館－醉月樓中餐廳

平日烤鴨半隻二吃券 10張券組優惠價：1萬5,880元（65折）

贈品：冰釀香檸桂花茶及平日烤鴨半隻二吃券一張



新竹都會館－經典牛排館

平日自助早午餐雙人券 優惠價：1,100元（83折）

晚餐雙人套餐券 優惠價：2,680元（8折，包含沙拉吧吃到飽）



台南館－食東西自助餐廳

平假日早午餐通用券

12張券組優惠價：6,228元（75折）

6張券組優惠價：3,234元（78折）



五六日自助晚餐雙人券

6張券組優惠價：5,154元（82折）



平假日早午餐&五六日自助晚餐組合雙飽券

6張券組優惠價：7,968元，加贈平日早午餐券一張



宜蘭及花蓮地區聯合餐券

饗食宜花早午餐券

5張券組優惠價：2,250元（68折）

單張吃到飽價格：450元



饗食宜花漫饗晚餐券

5張券組優惠價：4,250元（79折）



煙波線上旅展

官網：https://lihi.cc/C30xk

相關優惠依官網公告為主