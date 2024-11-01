沒喝到就覺得這個聖誕節怪怪的！堪稱星巴克最無敵的季節限定飲品「太妃核果風味那堤」真的回來了，只要看到這一杯太妃核果風味那堤出現在星巴克，就知道準備要過聖誕節了。並且今年的星巴克針對聖誕節系列，以最受顧客歡迎的「太妃核果風味那堤」為主角，搭配新推出的「蝴蝶餅可可燕麥那堤」等新品飲料，要讓2024的聖誕節、又甜又香又讓人難忘。
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聖誕節必喝款經典「太妃核果風味那堤」以香濃太妃核果糖漿搭配現蒸絲滑牛奶，並撒上香甜的太妃蜜糖碎片，自上市以來便成為每年耶誕節必喝的經典飲品。這款飲品將於11/2回歸全台星巴克門市，星巴克同時推出適合冷飲愛好者的「太妃核果風味冷萃咖啡」及「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」，以冷萃咖啡為基底，加上絲滑的太妃核果冰奶泡和蜜糖碎片，完美呈現出濃郁且多層次的口感，為冬季帶來耳目一新的選擇。
今年星巴克也特別推出帶有節慶氣氛的「蝴蝶餅可可燕麥那堤」，將香鹹蝴蝶脆餅與經典濃縮咖啡、燕麥奶和可可醬結合，最後點綴紅色餅乾碎粒，呈現出鹹甜適中的風味及豐富的層次，讓喜歡星巴克的愛好者享受溫暖甜美的飲品新體驗。
並且為了讓會員搶先體驗耶誕節慶氛圍，星巴克於10/31至11/1舉辦「APP行動預點會員搶先喝」活動，提供會員搶先品嘗大杯以上太妃核果風味那堤的機會。同時，10/31至11/5、星巴克LINE官方帳號好友可以享有「太妃核果風味那堤」第二杯半價優惠，顧客只需於APP行動預點時輸入指定代碼，即可享受此優惠。
此外，為了增添新奇的聖誕風味，今年星巴克也推出「西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡」作為期間限定飲品，僅於11月1日至11月13日間販售。這款限定飲品將酸甜的西印度櫻桃醬與濃郁巧克力及經典濃縮咖啡融合，搭配柔滑的牛奶，最後撒上草莓碎粒，在耶誕節期間感受到酸甜交織的多層次風味。
此外，星巴克2023年耶誕節期間再次攜手STANLEY推出聯名商品，以天藍色搭配紅色點綴，推出備受好評的不鏽鋼把手冷水杯及不鏽鋼杯，增添節慶的溫馨感。每年歲末更有星巴克推出的Bling TOGO冷水杯系列，今年採用夢幻的亮麗藍色和甜美粉色設計，特別適合喜愛浪漫氛圍的顧客使用。
針對星座愛好者，星巴克還同步推出射手與摩羯星座馬克杯及提袋，馬克杯以霧面黑釉搭配細緻的星座圖案，提袋則以星座符號與星象元素結合品牌經典Logo設計，為節日帶來多一份驚喜感，所有星座商品將於11月2日於線上門市上架，讓顧客在耶誕節中享受星巴克帶來的無限驚喜與節日情懷。
星巴克聖誕節太妃核果風味系列飲品回歸
回歸日期：11月2日
飲品內容：太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡
星巴克會員搶先喝太妃核果風味那堤活動
活動日期：10月31日～11月1日
優惠內容：星巴克APP會員可搶先預訂大杯以上太妃核果風味那堤
限定內容：包含冰、熱和特選版本的太妃核果風味那堤
星巴克LINE好友專屬優惠
活動日期：10月31日～11月5日
優惠內容：成為星巴克LINE官方帳號好友，於APP預點時輸入指定代碼，即可享「太妃核果風味那堤」第二杯半價優惠
星巴克西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡限時供應
活動日期：11月1日～11月13日
飲品內容：西印度櫻桃醬、濃郁巧克力、濃縮咖啡、草莓碎粒
星巴克聖誕節限定 太妃核果風味那堤 (Toffee Nut Crunch Latte)
價格：Tall：145元、Grande：160元、Venti：175元
備註：外送平台同步販售
星巴克聖誕節限定 太妃核果風味冷萃咖啡 (Toffee Nut Crunch Cold Brew Coffee)
價格：Tall：145元、Grande：165元、Venti：185元
星巴克聖誕節限定 太妃核果風味氮氣冷萃咖啡 (Toffee Nut Crunch Nitro Cold Brew Coffee)
價格：Tall：175元、Grande：195元、Venti：215元
星巴克聖誕節限定 蝴蝶餅可可燕麥那堤 (Salted Pretzel Cocoa Oatmilk Latte)
價格：Tall：155元、Grande：170元、Venti：185元
星巴克聖誕節限定 西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡 (Joy Cherry Hazelnut Holiday Blend)
價格：Tall：155元、Grande：170元、Venti：185元
備註：金星專屬耶誕派對限定飲料，期間限定11/1-11/13