台北人真的等八曜很久了！八曜和茶光點計畫預計在台北市、新北市打造全新分店，掀起許多飲料控粉絲的討論話題，北上第一波「八曜和茶 新北三重門市」官方宣布在11/8正式開幕，並且推出開幕限定「提袋免費送、柚香覺醒307買一送一」還有療癒新品香氛片，飲料控就先衝三重喝爆。





八曜和茶新北三重門市，地點就在捷運「台北橋站」旁，緊鄰三和夜市，讓許多三重人天天都在期待，到底什麼時候蓋好、什麼時候開幕。八曜和茶在臉書粉絲團預告，八曜和茶新北三重門市在11/8正式開幕，並且11/8-11/10推出在三重店推出三重開幕優惠活動。





其中11/8-11/9開幕第一天、第二推出限量版「HCY提袋」，只要買指定飲品消費滿額、還要在官方社群Tag朋友就免費送你。開幕第三天11/10更推出超人氣「柚香覺醒307買一送一」一定要喝到。配合新門市，八曜也特別推出新商品「清爽柚·香氛片」，是八曜限定款「空氣清香片」，讓飲料控隨時隨地，不管房間、車上都有柚香覺醒307的香味。



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八曜和茶新北三重門市 開幕資訊

開幕日期：2024/11/8

地址：新北市三重區重新路一段106號



八曜和茶新北三重門市 開幕優惠

1、於11/8-11/9，只要買指定飲品消費滿額、並在官方社群Tag朋友就免費送「HCY提袋」乙個。

2、於11/10，柚香覺醒307買一送一

3、新周邊「清爽柚·香氛片」2款空氣清香片，全門市開賣。



詳細活動規範及供應情形，依 八曜和茶 官方公告為準。