隨著2024年即將落幕，台中日月千禧酒店極炙牛排館將於24樓隆重呈現「千禧風華港風」跨年派對，讓賓客在重溫80年代香港的經典元素中跨越新舊，迎向全新的2025年。這場派對將於2024年12月31日18:00至2025年1月1日01:00舉行，除了頂級的晚餐饗宴外，更有樂團現場演奏香港金曲及多樣獎品抽獎活動，每位費用僅需3,800元+10%，無論從美食到氛圍都充滿復古魅力，將帶領參加者穿越時光隧道，體驗舊日香港的風采。
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本次派對特別由酒店總經理許瑄芷主導設計，她表示1980年代是香港歷史上的經濟輝煌時期，繁榮的流行文化成為亞洲流行的先鋒。藉由「千禧風華港風」的主題設計，這次活動將融合懷舊港味元素，從經典金曲到復古裝飾，打造出濃厚的懷舊情懷。
現場賓客在沉浸於復古氛圍的同時，將品味由主廚設計的港式晚餐，包括獨特的鹹魚米餅佐雞肉泥、洋梨櫻桃鴨佐三星蔥乳醬、爐烤香料脆皮豬肉卷、金湯鮮貝湯等經典菜色，主菜提供肋眼牛排或焗烤龍蝦兩款選擇，完美呈現融合東西方特色的海陸佳餚，最後以主廚特製甜點收尾，為跨年夜增添多層次的味蕾享受。
活動至餐後亦準備了豐富的酒水及飲品，包括港式凍檸茶、鹹檸七、鴛鴦奶茶等地道飲品，甚至還有1982年的拉菲佳釀讓賓客細品。除了特色調酒外，現場更邀請了樂團進行粵語歌曲的演唱，令賓客在耳熟能詳的曲目中暢飲，並共同迎接新年鐘聲的敲響。抽獎活動的獎品則涵蓋多種酒店體驗，包括日月千禧酒店住宿券、極炙牛排館套餐券、饗樂全日餐廳自助餐券以及水獺公仔，讓參加者能夠有機會帶走回憶與驚喜。
台中日月千禧酒店24F極炙牛排館舉辦「千禧風華港風」跨年派對
日期：2024年12月31日18:00至2025年1月1日01:00
派對包含晚餐饗宴、樂團表演、抽獎活動
每位費用：3,800元+10%
官網：www.millenniumtaichung.com.tw
相關活動依官方公告為主