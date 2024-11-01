台北西門町意舍酒店首次於戶外舉行跨年倒數派對「Disco瘋」，為西區帶來獨特的70年代復古風跨年活動。這次活動選用懷舊Disco風格為主題，將Disco舞廳搬至戶外，讓參與者感受濃厚的懷舊氛圍。派對現場不僅有DJ帶來現場演出，還提供無限供應的炸雞拼盤與派對小點，並可任選紅白酒、氣泡酒或精釀啤酒三杯，讓消費者在音樂與美食的環境中歡樂迎新。





同時，酒店內的Buttermilk餐廳從12月2日至次年1月1日特別推出了適合4至6人一同享用的「歡樂聖誕跨年火雞大餐」。這份跨年大餐包含慢烤美國全火雞、比司吉、香濃白花椰菜濃湯、煙燻鮭魚凱薩沙拉、洋芋泥與孢子甘藍等多款經典美式佳餚。這次節慶套餐每套價格為5880元起，不僅豐富美味，更象徵新年的豐收祝福。預訂火雞大餐的賓客還能以優惠價880元參加跨年派對，讓賓客以優惠價格享受整晚的歡樂氛圍。



並且，西門町意舍酒店位於熱鬧的西門町商圈，緊鄰電影街步行區，從捷運西門站步行僅需5分鐘。跨年當晚，酒店呼籲賓客盛裝出席，穿上亮片洋裝、墊肩西裝外套、大寬褲，並戴上bling bling的飾品，一同投入到這場復古搖擺的跨年盛會中，迎接新年的到來。跨年倒數當天在意舍酒店的參與者將沉浸在西區最High的狂歡氣氛中，擁抱新年。



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台北西門町意舍酒店跨年倒數派對「Disco瘋」

活動時間：2024年12月31日跨年夜

活動地點：台北西門町意舍酒店戶外區域

活動主題：復古70年代Disco風格，將Disco舞廳搬到戶外，營造懷舊搖擺氛圍

活動內容：

現場DJ表演：由DJ現場帶來70年代復古舞曲

無限供應美食：包含炸雞拼盤及派對小點

酒水選擇：紅白酒、氣泡酒或精釀啤酒任選三杯



票價：

每人980元起

2024年12月8日前預訂享早鳥優惠價880元

跨年期間入住旅客同享派對優惠價880元



Buttermilk餐廳│台北西門町意舍酒店

地址：台北市武昌街二段77號5樓

訂位專線：(02) 2375 -2075 分機2300或2304

官網：www.amba-hotels.com/tc/ximending/dining/tingba

