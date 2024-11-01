隨著2025年倒數兩個月，御盟集團旗下餐飲品牌「Chun Bar・春 酒吧」搶先推出主題跨年派對「西洋金曲之夜」，並以懷舊的70至80年代經典西洋金曲為主題，讓顧客在跨年夜透過音樂與美酒回味黃金年代。這次活動邀請了高雄知名DJ AFEN坐鎮，當晚將播出超過150首經典曲目，從七零年代的迪斯可音樂到八零年代的搖滾金曲，以經典混音重現當年風華。來賓可以隨著動感的節奏盡情狂歡，感受跨越時光的音樂魅力。這場音樂派對不僅是聽覺的饗宴，更營造出濃厚的懷舊氛圍，讓顧客在年終時刻穿越回到當年的音樂盛世。



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活動特別推出的跨年套票，不僅設計了無限暢飲的調酒與啤酒，還包含一道特別的炸物拼盤佐酒套餐，雙人同行的優惠價為2,025元。調酒款項包含「Chun Bar・春 酒吧」的多款經典特調，其中備受矚目的Smurf-Shot「藍色小精靈」，由國際名廚江振誠與御盟集團S･S･A･W的調酒師共同研發，以水蜜桃與檸檬風味基底酒製作，透過乾冰營造朦朧煙霧的呈現效果，果香濃郁、甜香馥郁，讓來賓不僅享受視覺的驚喜，也感受到特調創意調酒的趣味。



另一款指定酒品「紅塵」，則以龍舌蘭基底融合花果茶與葡萄柚的酸甜滋味，再現「Chun Bar・春 酒吧」創始期的經典調酒風格。這些精心調製的酒品旨在滿足不同口味的需求，同時也為這場懷舊金曲派對增添風味，帶給顧客一場完整的跨年體驗。





Chun Bar・春 酒吧的主題夜以復古的西洋金曲為主軸，將顧客帶回70至80年代的音樂時代。DJ AFEN獨家打造的經典金曲重現計劃，以經典的變奏混音手法將迪斯可、搖滾等風格巧妙結合，重現當年音樂廳的熱鬧場景。從激昂的迪斯可舞曲到搖滾金曲的震撼節奏，參與者可以在這場熱鬧的音樂派對中盡情狂歡，重溫過去的絢麗時代。這場特別的跨年夜，將是朋友間相聚暢飲、美酒相伴、共享經典音樂的絕佳選擇，讓大家在懷舊的氣氛中歡迎新年的到來。





此次跨年派對的套票設計考慮了顧客的需求，提供無限暢飲的酒水選項，滿足不同口味偏好。除了兩款指定特色調酒「藍色小精靈」與「紅塵」，還包含多款啤酒、無酒精飲品等選擇，讓顧客不必擔心飲品有限的問題，可以盡情暢飲，無論是嗜酒的朋友還是選擇無酒精飲品的顧客都可以滿足。此外，炸物拼盤佐酒餐食的貼心設計也讓顧客在盡情享受音樂與酒水之際，能隨手拿取輕食，一邊與朋友共同慶祝一邊回顧經典時光。







Chun Bar・春 酒吧「西洋金曲之夜」跨年派對

主題：懷舊70至80年代西洋經典金曲

活動內容：

聘請高雄知名DJ AFEN現場表演

播放超過150首70至80年代經典西洋金曲

體驗當年迪斯可及搖滾音樂氛圍，享受DJ混音秀



跨年套票：

套票內容：無限暢飲指定調酒、啤酒及其他飲品、搭配炸物拼盤佐酒套餐

雙人套票售價：2,025元

訂席專線：(07)974-1218