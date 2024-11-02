喜歡音樂的朋友一定要來這！藏身於台北永康街的「聲色Sounds Good」，店裡集結了上萬張黑膠唱片、CD、卡帶等珍貴收藏，彷彿是間唱片博物館。來這不只可以在悠閒的咖啡香氣中，穿梭於音樂的時空隧道，不時還會依照主題播放不同的歌曲，或是大家來這邊也可以點播自己喜歡的音樂。







「聲色Sounds Good」位於台北永康街的巷弄深處，隱秘而富有韻味。距離捷運大安森林公園站和東門站都不遠，是個方便且適合散步的好地點。店面簡約灰色混凝土風格，搭配門口懸掛的黑膠唱片與招牌，隨著午後的光影交錯，為整體空間增添一抹神秘。



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進入店內後，從地上的音樂時光軸，到木質質感的家具，還有各種唱片搭配，以及牆面滿滿的收藏，宛如踏進一條音樂隧道，有種跟著時代前進的氛圍。然而，這裡的菜單也別具巧思，菜單結合黑膠唱片，可以抽出到旁邊請店員幫忙播放聆聽，戴上耳機享受不一樣的驚喜感。





台北咖啡廳 聲色Sounds Good

店內最推薦的餐點，就是這「茶泡飯」，大塊的鮭魚香氣十足，搭配茶湯與米飯的搭配，整體飽足又美味。此外，他們家還會不定期推出限定活動，這次來訪還有體驗到3週年限定的「負能量交易所」系列餐點，包含「夢婆湯」、「汪情水」各個都很用心又有故事性。雖然說活動已經結束，不過店內菜單也有「再見台北·聲色歌曲特調」、「貓王三明治」等，不同具有特色故事的餐點，讓人來這邊不僅是耳朵、眼睛體驗音樂的美好，連味覺都能有所搭配。總而言之，來這邊不僅可以沉浸於不同年代的音樂世界，還能享受咖啡和美食，下次來永康街可別錯過了。

地址：台北市大安區新生南路二段30巷1-3號

營業時間：10:00–18:00（週一公休）

＊平日無客滿不限時、客滿限時2小時；店內有插座使用