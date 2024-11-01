就是用一個最近的距離看著最美的跨年煙火！台北寒舍艾美酒店的跨年方案自推出以來受到熱烈追捧，寒舍的跨年方案不僅可以讓住客在舒適的空間內度過新年，還能在一流的地點迎接燦爛的2025年，先不說一晚要52,000元起、光是可以在上面打卡拍照就讓人很羨慕了。



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台北寒舍艾美酒店即日起正式開放「三天兩夜跨年住房專案」，這個跨年方案為旅客提供兩種房型選擇，讓賓客可以輕鬆選擇最適合的入住體驗。選擇「面101景觀房型」的賓客，每房52,000元起 +15.5%，可從專屬視角俯瞰台北101煙火的壯麗景象。若選擇「面松仁路城市景觀房型」，每房35,000元起 +15.5%，可欣賞松仁路的都會風景，同時輕鬆參加信義區熱鬧的跨年活動。這些方案皆包含每日兩客的探索廚房自助早餐，讓旅程一開始便以豐盛的美食拉開序幕，並提供房內無限觀賞電影、三溫暖、健身房與室內溫水游泳池等多種休閒設施。





跨年專案的兩晚住宿要求其中一晚必須為12月31日，讓住客盡享跨年夜的絕佳時光。台北寒舍艾美酒店位於信義區黃金地段，融合時尚與藝術氛圍，使其成為來台旅客的首選住宿。近半數客房可直接俯瞰台北101，讓賓客無需出門即可在房內欣賞跨年煙火，為跨年夜增添獨特而難忘的體驗。





台北寒舍艾美酒店「三天兩夜跨年住房專案」

活動日期：須連住兩晚且其中一夜為2024年12月31日。可選擇「2024年12月30日至2025年1月1日」或「2024年12月31日至2025年1月2日」。

活動價格：

面101景觀房型：每房52,000元起+15.5%。

面松仁路城市景觀房型：每房35,000元起+15.5%。



活動內容：

雙人入住含隔日探索廚房早餐兩客。

客房電影無限觀賞。

住宿期間可免費使用三溫暖、健身房及室內溫水游泳池。



台北寒舍艾美酒店

地址：台北市信義區松仁路38號

電話：02 6622 5880

官網：www.lemeridien-taipei.com



