韓國觀光公社攜手韓國宣傳大使李多慧及知名團體NewJeans，將2024 ITF台北國際旅展打造成滿載韓國文化的夢幻體驗。11月1日至11月4日，在南港展覽館J307展區，「KOREA FLEX」為主題的韓國館即將登場，展現韓國各地的多元面貌與獨特文化。
館內設有象徵韓國冬日風情的下雪機，每個小時30分降下五分鐘雪花，讓參觀者享受浪漫冬季氛圍，並可與NewJeans同框拍照，帶走韓國雪景獨家回憶。韓國館這次超過90個攤位，集結各地區、各主題的活動和展示，從國際慶典到夜間觀光，提供參觀者全方位的韓國旅遊靈感。
韓國館的主舞台區今年也迎來令人期待的表演，與多個韓國慶典合作，包括仁川PENTAPORT搖滾音樂節、水原華城文化節和冰的王國華川山鱒魚慶典等知名活動，為參觀者獻上精彩不斷的節目。韓國人氣女子樂團《THE FIX》將帶來現場演出，水原華城文化節的經典表演「慈宮駕轎」與「武藝二十四技」更為韓國傳統與現代文化交織的精髓呈現。11/2更有韓國啦啦隊女神李多慧為大家介紹韓國的隱藏景點與在地風情。
今年韓國館特別打造沉浸式夜間觀光投影秀，重現韓國十大城市的夜景，讓人彷彿置身於星光閃爍的韓國夜晚。除了豐富的視覺體驗，現場還集合了釜山、大邱、京畿道和濟州等地的特色攤位，提供多項體驗活動。釜山準備行李飄帶製作及螺鈿畫作等手作體驗，大邱攤位帶來觀光資訊與紀念品抽獎，京畿道則主打「冬季森林」遊程，發現韓國冬季的新風貌。而濟州更帶來限量手作活動，並宣傳適合自駕的自由行路線，呈現一場無與倫比的旅遊盛宴。
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韓國館 2024 ITF台北國際旅展
活動時間：2024/11/1~11/4
活動地點：南港展覽館J307展區
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