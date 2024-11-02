2024台北白晝之夜就是今天！每年台北最大街頭藝術盛會「台北白晝之夜」在今年延後到11月初舉辦，以「夜行動物派對」為主題，將大安森林公園化身為自然與藝術的夜行秘境。並針對大安森林公園主場域的生態保護，首度提前到下午2點就開始，將一路持續到翌日凌晨2點，就連台北捷運也延長運行時間至半夜，方便大家週末來場不一樣的藝術饗宴。







今年的台北白晝之夜首次大安森林公園周邊，涵蓋了C-LAB台灣當代文化實驗場、忠泰美術館、蒙藏文化中心等重要藝術空間，並邀請永康、東區等商圈參與，打造多條夜間遊走路線。透過豐富的地點和內容配置，無論是探索現代藝術的視角，還是與自然深度互動，參與者都能在繁忙都市中找到屬於自己的放鬆方式。策展團隊希望市民能以不同的藝術路徑走進白晝之夜，用心感受大自然的美好。







今年的主視覺由設計師廖小子操刀，透過熱成像技術呈現夜行動物的靈動，並以大安森林公園的在地生物作為創作靈感，象徵城市中人與自然的和諧共處。主視覺中加入了眷村窗花與公園植物等象徵元素，呼應台北豐富的生態多樣性。此次活動也包含豐富的藝術創作，如全聯贊助的《洄･尋》裝置藝術，以鏡球反射白晝與夜間的光影變化，讓參觀者能在這場「生態文化行動」中，重新思考人與環境之間的共生議題。





2024台北白晝之夜

活動時間：2024/11/2 下午2點至11/3 凌晨2點

活動地點：台北大安區，並以大安森林公園為主要展區。

共同響應場域：C-LAB臺灣當代文化實驗場、忠泰美術館、蒙藏文化中心、師大美術館、臺北科技大學藝文中心、臺北市立動物園、東區商圈、永康商圈、建國花市、玉市及假日藝文特區