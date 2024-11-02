多一個理由玩沖繩！台灣嘉新企業團旗下沖繩自有品牌「嘉新酒店」攜手雄獅旅遊、大榮旅遊、東南旅行社及名生旅行社等，於ITF台北國際旅展推出獨家優惠「沖繩機加酒四天三夜自由行」。凡於旅展現場經旅行社下訂即可獲得嘉新酒店攤位贈送的「沖繩紅型貓頭鷹帆布袋」，搶攻國人玩沖繩首選清單。





Hotel Collective嘉新酒店是一座樓高13層的城市型渡假飯店，擁有260間豪華客房及佔地1500坪的寬敞空間。嘉新酒店榮獲美國綠建築協會LEED認證，是沖繩地區率先達到國際綠建築標準的住宿選擇，吸引不少注重永續旅遊的旅客。



飯店提供不同房型，如「精緻雙人房」和「精緻套房」，各具特色。雙人房面積30平方公尺，可俯瞰那霸市街景，配有高級音響設備與精緻衛浴，讓住宿體驗格外舒適。而套房則位於5至12樓，面積達67平方公尺，以藍色為主色調，散發沖繩特有的海洋氛圍，搭配琉球榻榻米與質感沙發及65吋電視，讓旅客享受奢華且具有在地風情的住宿氛圍。





此外，酒店的美食也是一大亮點，La Plata餐廳近期推出13種巴西烤肉Churrasco，以專用烤肉機烤至外酥內嫩，風味獨特，成為饕客喜愛的用餐選擇。這套餐每位成人日圓8,800元，兒童日圓4,000元，包含牛肉、豬肉、雞肉、羊肉及香腸，搭配多種自助式冷熱料理，滿足不同口味需求。



旅展期間，凡於現場加入嘉新酒店LINE好友或追蹤社群平台，即可獲得限量的「沖繩紅型貓頭鷹帆布袋」，此帆布袋靈感源自沖繩的傳統染色工藝「紅型」，鮮豔多彩的花卉與鳥類圖案呈現沖繩群島亞熱帶的自然之美。







Hotel Collective嘉新酒店致力於以「人文共融」為品牌宗旨，透過在地美食、文化等豐富元素，打造旅客與在地居民交流的場所。飯店內設施多元，包含創作日本料理碧海庭、中式餐廳居易園、酒廊Divertido、室外泳池、婚禮教堂、健身房、三溫暖等，滿足旅客的度假需求，並提供多樣化的五感體驗，從視覺到味覺，從嗅覺到觸覺，每一處細節都在訴說著沖繩的文化底蘊。嘉新酒店無疑是沖繩旅遊不可錯過的一站，讓人盡情沉浸在當地風情與自然美景中。



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