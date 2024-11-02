漢來日月行館於11月1日啟動試營運，帶來93間豪華客房及專屬溫泉池，讓旅客可以從房間內一覽270度的日月潭湖景，展現出全新的奢華度假體驗。漢來飯店集團此次進軍日月潭，強調頂級度假享受，從價格28,921元起的平日一泊二食湖景客房，便讓賓客可在晨昏中欣賞日月潭的四季景色，重新定義了高端度假住宿的價值。漢來日月行館透過360度全景視野，捕捉湖光山色的變化，讓住客不僅享受豪華設施，更能親身感受自然之美。
漢來日月行館由國際知名設計師李瑋珉親自操刀，漢來日月行館的設計靈感來自日月潭的湖光山色。全館共有地上12層與地下3層，以靜謐高雅為設計風格，將自然元素融入空間，使整體氛圍宛如人間仙境。酒店入口及動線重新打造，旨在營造專屬私密的迎賓感受。
館內展示眾多當代藝術作品，如國際藝術家草間彌生的南瓜雕塑、朱銘的雕塑作品、齊白石與張大千的畫作，並邀請多位台灣在地藝術家以琉璃、竹藝等創作獨特作品，將酒店轉化為湖畔美術館。置身於此的旅客不僅可以欣賞到名家作品，更能透過藝術與自然之間的完美結合，感受到日月潭的獨特魅力。
同時，漢來日月行館擁有93間客房，每間均設有私人陽台與專屬溫泉池，讓旅客可以隨時享受日月潭的自然景致。客房內部裝潢風格自然質樸，以木質元素結合沉穩色調，讓賓客從進房的那一刻起便進入視覺與身心的舒適狀態。
房型面積從15坪至108坪不等，配備高端設備，包括Dyson吹風機、法國高端音響品牌Devialet、Samsung QLED電視及Nespresso咖啡機等，提供奢華且便利的入住體驗。每間客房均配有乾濕分離的衛浴空間，配備TOTO免治馬桶，並提供來自1,600公尺深層的碳酸氫鹽泉，水質純淨無色無味，被譽為台灣「美人湯」。這樣的設計讓每一位旅客得以享受極致的私密空間，從視覺、嗅覺、聽覺及觸覺上體驗頂級奢華享受。
除了客房設計，漢來日月行館在餐飲選擇上也提供極致享受。館內的四季餐廳與日月軒餐廳，以精選當季頂級海鮮和世界各地的珍饌入菜，並將日月潭當地食材巧妙融入，賓客不僅能享受在地風味，還能品味國際美食的精緻呈現。餐廳提供桌邊料理服務，並精心設計餐酒搭配，讓賓客在餐飲上有豐富且深刻的體驗，適合家庭聚餐、商務宴會等需求。而位於11樓的SKY Lounge更是享受湖景的絕佳地點，白日可俯瞰日月潭之美，午後可搭配精緻下午茶，入夜後則有Live House音樂演出，營造出浪漫且奢華的夜晚氛圍。
飯店的宴會空間設有寬敞無柱的宴會廳，最多可容納22桌中式宴席，適合商務會議、婚禮、品牌活動等場合。此外，飯店擁有獨特的湖畔證婚露台，為賓客提供一個絕佳的戶外證婚地點，讓每場婚禮及活動都能擁有日月潭的壯麗景色作為背景，增添獨一無二的浪漫情調。
並且，配合日月行館的試營運，漢來飯店事業群同步推出週年季活動，入住漢來日月行館的賓客將有機會參與抽獎，獲得眾多豐富獎項。每月將抽出漢來飯店住宿大獎，包括漢來日月行館的豪華湖景客房及高雄漢來三麗鷗家庭套房等住宿獎項，還有Apple Watch、AirPods Pro、Dyson吹風機、BVLGARI香水、Valmont SPA療程、富御珠寶翡翠墜飾及漢來飯店周邊商品等。最終三館將聯合抽出一位幸運得主，贈送國泰航空台北至東京的來回商務艙機票。總計超過50萬的豐富禮品為試營運注入更多驚喜，讓賓客在享受湖景美景的同時，也能一圓奢華夢想。
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漢來日月行館
地址：南投縣魚池鄉中興路139號
電話： 04 9221 2188
官網：https://sunmoonlake.grand-hilai.com.tw/