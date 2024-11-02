Krispy Kreme 這個秋天帶來了無法抗拒的甜蜜消息，讓人迫不及待地想體驗這段季節限定的美好滋味。深受消費者喜愛的「經典烤布蕾甜甜圈」再次限時回歸，從11月1日至11月14日僅僅兩週，為消費者帶來香甜滿滿的幸福滋味。這款甜甜圈在去年一推出就引發熱潮，擄獲無數甜點愛好者的心。而此次的回歸勢必再次點燃粉絲們的熱情，錯過這次限時供應的話，只能再等來年才能享受這份秋日特別的美味。





經典烤布蕾甜甜圈結合了法式經典甜點和美式甜甜圈的雙重魅力。首先，甜甜圈的外層經過現場炙燒處理，形成一道金黃色、薄脆的焦糖外衣，入口即化的焦糖香氣在嘴裡蔓延開來。內餡則包裹著絲滑的牛奶卡士達，每一口都帶來豐富的口感卻不膩口，讓布蕾迷們難以抵擋其美味。這份甜點將酥脆和柔滑完美交織，讓人不禁想一口接一口。





Krispy Kreme表示，希望透過這份限時回歸的甜點，讓顧客在這個秋日裡找到屬於自己的幸福微笑。經典烤布蕾甜甜圈不僅僅是一份美味，更是一份為秋日增添幸福感的享受。從甜點的外觀到口味的層次，無不展現Krispy Kreme 對甜品細節的極致追求。消費者一旦錯過這次回歸，就得再等一年才能再次品味到這份經典的滋味。





限時回歸的經典烤布蕾甜甜圈僅於Krispy Kreme的指定門市供應，包括板橋、美麗華、新光A8等地。每個甜甜圈售價60元，使用蛋奶素材料製成，讓更多消費者能安心享用。這款限定甜品的獨特焦糖風味與濃郁卡士達內餡相得益彰，成為Krispy Kreme 甜點愛好者們必嚐的秋季美味。這份美味僅在11月1日至11月14日期間限量供應。



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Krispy Kreme 經典烤布蕾甜甜圈限時回歸

活動日期：2024年11月1日至11月14日

活動地點：指定Krispy Kreme門市（板橋、美麗華、新光A8、桃園長庚、南港環球、桃園遠百、新店裕隆城）

產品價格：每個甜甜圈60元

