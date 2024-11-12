「名勝世界壹號」於2024年11月1日自杜拜啟航，展開全新中東航次，除了在海上盡情體驗洋溢中東風情的飲食與活動之外，岸上觀光活動同樣精彩。喜歡動物的旅客特別推薦「薩巴尼亞島」（Sir Bani Yas Island）航次，可以搭乘四驅越野車穿梭在野生動物自然保護區直擊各式各樣的野生動物。







「薩巴尼亞島」最大特色為擁有美麗純淨的海灘以及超過17,000隻動物的野生動物保護園區，是自由行前往難度較高，然而現在只要報名「名勝世界壹號」薩巴尼亞航次，即可輕鬆抵達這座位於波斯灣的獨立島嶼「薩巴尼亞島」；岸上觀光活動部分，特別推薦搭乘四驅車參觀野生動物自然保護區，專業嚮導會開車帶領大家，在廣大的野生動物保護園區尋找野生動物的身影。







在「薩巴尼亞島」參觀野生動物自然保護區行程約1小時15分鐘，園區以溫和的草食性動物為主，包含斑馬、長頸鹿、大角羚羊等，以及少量的肉食性動物，專業嚮導會邊開車邊以英語講解，並適時停車讓旅客用鏡頭捕捉野生動物。只是要注意的是，參觀途中不能下車，因此建議想拍攝動物特寫的旅客攜帶長鏡頭；此外，特別提醒，這屬於野生動物觀察活動，恕無法保證一定能觀賞到哪種動物。

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2024名勝世界壹號郵輪中東航次

自11月1日起，名勝世界壹號推出從杜拜出發的短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚。



名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe

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