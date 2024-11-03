台南再度呈現早餐文化之美，2024年第二屆早餐生活節即將於11月2日至3日在台南市美術館二館登場。本屆活動結合台灣設計展，以台南早餐生活為主題，將當地人熟悉的早晨場景搬上藝術舞台，由早餐品牌「早安美芝城」和「屾屾市」團隊聯手舉辦，提供來自台灣、日本、香港、韓國、丹麥等上百品牌的餐飲創意，為民眾展現台南早餐的深厚底蘊。



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活動包含六大亮點展區，從台南傳統早餐到來自世界各地的早晨美食提案。台南早餐節將一座座建築轉化成早餐生態圈，體現菜市場的熱鬧氛圍，並讓各種地區的品牌在每個建築角落設置主題聚落。例如來自台北的冰淇淋世界亞軍品牌Double V，與台南人氣烘焙品牌小丞事合作推出的冰漢堡「早美冰桌雪堡」，讓人品味從冰淇淋到麵包的融合口感，挑動味蕾。此外，活動傍晚「開醺早餐」宵夜場的推出，更讓早安美芝城轉身成為「晚安美芝城」，結合台南當地食材元素並邀請台中及台北的知名精釀啤酒品牌加入，提供宵夜風味的台式早餐，打破傳統用餐時間限制，帶來令人驚喜的美食饗宴。





活動還特別邀請大武山牧場、鮮乳坊及究好豬等在地農業品牌加入，共同打造「早餐生態圈」，展現台灣的優質食材。各品牌以嚴選的農場食材搭配創意烹調，推出「味付海苔玉子燒き吐司」及「莎莎double德腸堡」等特色餐點，以清晨美食重新詮釋台灣早餐文化，讓民眾能吃到地道的在地美味。此外，早餐生態圈內也設置了多元的創意展區，從朝食用具到早餐報紙等生活元素一應俱全，體現早餐的豐富性。





「Breakfast & Flowers 小早餐甜點會」及「丹麥的早晨餐桌」兩場餐桌饗宴則以極具視覺美學的方式呈現早晨的愉悅氛圍，將台灣的傳統花藝及北歐設計之美融合在餐桌上。北部花藝品牌「Miki Wei Studio」與甜點名店「沼澤」合作推出蔬果花藝餐桌，在繽紛的花草間品味精緻甜點，為早晨注入藝術氣息。另一場饗宴則由「虫二」與「森／CASA」攜手，打造北歐風格的簡約餐桌，以丹麥傳統早餐為主軸，並融入晨光與幾何元素，帶來如畫般的美學餐飲體驗。





活動最後一天將舉辦「早餐愛呷愛呷美食論壇」，邀請台南文化局局長謝仕淵、臨床心理師孫佩妏、知名飲食專家及podcast主持人等各界人士，從歷史、心理、國際視野等多角度深入探討台南早餐文化的演變，分享台南的飲食記憶。論壇探討台南早餐的演變與未來發展，揭示台灣早餐背後的文化意涵和飲食魅力。



本屆台南早餐生活節不僅帶來豐富多元的早餐文化展示，還透過藝術、建築設計及論壇探討，讓人從不同角度欣賞台南早餐的獨特性與多元性。從早到晚的用餐體驗和跨文化的美食饗宴，為民眾帶來一次全新的台南早餐文化體驗。來台南早餐生活節感受這場視覺、味覺的文化盛宴，探索兼具美味與設計感的早餐生活新提案。



2024台南早餐生活節

活動時間：11月2日-11月3日

活動地點：臺南市美術館二館

主要合作單位：由「早安美芝城」攜手「屾屾市」團隊共同策劃，聯合國內外百餘品牌，包含日本、香港、韓國、丹麥等地品牌，展示各地設計美學



2024台南早餐生活節活動亮點整理

亮點1：經典與創新早餐

傳統早餐展示：台南傳統早餐特色品牌如「阿村牛肉湯」、福穀樂的雜糧包子、「杏本善」杏仁茶等，結合台南人的日常元素呈現

經典早餐創新聯名：台南人氣烘焙品牌「小丞事」、台北冰淇淋品牌Double V，推出聯名冰漢堡「早美冰桌雪堡」

亮點2：全新早餐體驗 - 晚間「開醺早餐」

夜晚早餐系列：由「晚安美芝城」呈現，主打夜間台南特色「開醺早餐」

宵夜場限定品項：如「晚安帥哥秘製扣肉堡」，搭配精釀啤酒吧Mikkel米凱樂等的特調酒飲

亮點3：早餐生態圈

永續生態圈夥伴：與「鮮乳坊」、「大武山牧場」、「究好豬」合作，使用天然食材製作健康餐點

限定產品：如「味付海苔玉子燒き吐司」、「莎莎double德腸堡」等，結合米其林級早晨儀式感

亮點4：設計感早餐餐桌體驗

主視覺設計：由周雨衛與插畫家小虎設計的「早餐防油紙袋」主視覺，象徵台南早餐豐盛與滿足感

建築藝術設計：英國設計師葉昭甫以菜市場俯視圖為靈感，打造「早餐生態圈」建築，運用幾何設計呈現日光變化

亮點5：早餐餐桌美學活動

蔬果花藝餐桌：由Miki Wei Studio與台南甜點店「沼澤」主理人打造，結合花藝與甜點的視覺饗宴

丹麥式餐桌：早午餐品牌「虫二」與建築師毛森江的「森／CASA」，以丹麥早餐簡約自然風格，合作設計北歐美學早餐體驗

亮點6：生活提案與小農食材展示

小農創意產品：山山品牌以在地芒果和酪梨製作甜點，蛋黃啦的羊毛氈蛋藝術，以及野事的野草茶等產品

原住民早餐文化：以排灣族、魯凱族的小米料理展現台灣原住民的特色早餐

亮點7：多元藝術工作坊

藝術與生活工作坊：涵蓋如「花朵染工作坊」、早餐生態瓶DIY，及podcast深度訪談

藝術家合作：台北與香港的家居與創意品牌帶來各式早晨生活美學工作坊

亮點8：「早餐愛呷美食論壇」

論壇主題：從「透早的府城一味」出發，邀請台南市文化局、早餐品牌代表等，探討台南早餐的400年歷史與文化演變