慕舍酒店推出秋冬限定的戶外「微醺瑜珈」系列活動，邀請民眾在秋天的尾聲和冬季來臨時享受紅白酒與瑜珈的放鬆時光，並遠離都市壓力。此系列分為兩場，分別於11月16日和12月14日舉行，為參加者帶來不同風格的身心療癒體驗。活動設在慕舍酒店一樓的Oasis戶外綠地，讓參加者可沉浸於自然環境的靜謐氛圍中，盡情舒展身心。



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11月16日的「紅白酒暢飲微醺瑜珈」活動，由經驗豐富的瑜珈教師上上帶領，主打核心瑜珈、流瑜珈和療癒伸展，並結合紅白酒無限暢飲，讓瑜珈運動多了一層愉悅感受。上上老師擁有十年以上的教學經驗，並擁有國際芳療及艾揚瑜珈證書，不僅專業且多才多藝，更創立了「山女系」戶外品牌，致力於推廣自然與瑜珈結合的健康生活方式。



上上老師的課程涵蓋從快速動作到緩慢呼吸的多樣化設計，並融合了舞蹈元素，增添課程趣味，使學員在身心協調的過程中感受放鬆愉悅的氛圍。此外，11月場次特別推出優惠，前十位完成匯款的參加者可獲贈舒適的瑜珈服體驗組，包括裸感緊身褲和高彈性運動美背BraTop，總價值高達3160元，為參與者增添禮遇。





12月14日在聖誕節慶氛圍中，慕舍酒店特別策劃「熱紅酒微醺瑜珈」，為喜愛節日氛圍的女性提供一場結合聖誕應景特色的療癒課程。此次活動由瑜珈元素Yoga Elements創辦人Yun親自授課，她以十年的瑜珈經驗設計了一個以「水元素」為主的瑜珈體驗。



水元素瑜珈透過柔和流暢的動作，讓學員在和緩的練習中釋放情緒並重新調整呼吸。搭配溫熱的紅酒，瑜珈練習更添暖意，讓參加者在每個呼吸和動作中體驗到身心的和諧，重新找回紅潤氣色與內心的平靜。Yun的教學風格融合自然中的五大元素，力求讓學員在課程中感受到大自然的能量，並將這份舒緩的力量帶回日常生活。





慕舍酒店的這兩場微醺瑜珈活動，巧妙地將紅白酒和瑜珈結合，讓每個參加者都能在戶外的綠意盎然環境中徹底放鬆。無論是與好友一同參加、享受瑜珈與美酒的結合，還是獨自前來，這一系列課程都能帶來深層的身心舒緩效果。對於現代人而言，透過瑜珈紓解生活壓力並釋放情緒，是一種越來越受歡迎的健康選擇，而慕舍酒店的活動設計亦提供了兼具健康與愉悅的獨特體驗。





活動場次的時間選在下午兩點至五點，為參加者打造一個完美的週末午後。課程結合動靜交替的節奏，讓參加者在不同的體式練習中找到專注力，進而提升自我覺察。瑜珈與美酒的搭配不僅創新，還能讓身體在微醺的狀態下更容易放鬆，進而更深入地投入瑜珈練習。透過紅白酒或熱紅酒的溫暖特質，活動帶來不只是身體上的舒緩，更幫助參加者找到心靈的平靜。這場「微醺瑜珈」無疑是秋冬季節中，都市人舒緩壓力、享受生活的最佳選擇之一。







慕舍酒店 Lounge Vino 「微醺Mumm瑜珈」紅白酒暢飲

活動日期: 2024年11月16日 下午14:00至17:00

活動主題:「微醺Mumm瑜珈」紅白酒暢飲

活動費用: 每人1,980元(含10%服務費)

包括特選紅白酒暢飲、礦泉水一瓶、瑜珈師資及MUMM提供全套瑜珈服體驗組一份(含舒芙裸感緊身褲、高彈 7cm 寬織帶運動美背Bra Top，總價值3,160元)

線上報名：https://reurl.cc/Dl2M0e



慕舍酒店 Lounge Vino 「法式聖誕瑜珈」熱紅酒暢飲

活動日期: 2024年12月14日 下午14:00至17:00

活動主題:「法式聖誕瑜珈」熱紅酒暢飲

活動費用: 每人1,980元(含10%服務費)

包括熱紅酒暢飲、礦泉水一瓶、「簡單JAN DAN」面部保養體驗組一份(含胺基酸精華洗顏霜13mL、玻尿酸水潤面膜一張)

線上報名：https://reurl.cc/Dl2M0e