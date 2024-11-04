喜歡蘋果派的朋友別錯過！台中蘋果派專賣店「REPIE」推出超狂32公分蘋果派，跟手臂一樣長的大小，在社群上引起熱議。不過這邊蘋果派皆是手工打造，使用法國乳脂奶油、現打卡士達醬、焦糖蘋果等，目前需提前一個月預訂才能吃到，台中的甜點控們還不趕緊跟上。
位於台中北屯區的「REPIE」隱藏在小巷弄中，設於一座小小的改裝警衛室內，環境可愛又低調，讓人有種尋寶的樂趣。這種隱秘而不張揚的設計，同時也讓各位拿到蘋果派的那一刻，更顯得期待與欣喜。
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這邊的最主打的「32公分蘋果派」大約是6人份，外層酥皮使用法國T55麵粉及無鹽發酵奶油製成，內餡則包含焦糖熬煮的蘋果丁、法國乳脂奶油及現打卡士達醬，香甜中帶著微微的酸度，每一口都讓人欲罷不能。同時吃得到滑順的卡士達與蘋果丁，甜而不膩，層次豐富。
不過要記得，這款「32公分蘋果派」因為在網路上相當受歡迎，目前要至少提前一個月在官方IG私訊預訂，店面不一定會有現貨可以購買。此外菜單上也有不少熱飲、軟餅乾等甜點可以選擇，喜愛甜點的朋友們，現在就趕緊將這款特別的蘋果派納入口袋名單。
台中蘋果派專賣店 REPIE
地址：台中市北屯區東山路一段138巷8弄7號
營業時間：15:00–19:00；週四公休