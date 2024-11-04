刁民酸菜魚竟然出乾拌麵了！排隊才能吃到的「刁民酸菜魚」，在台灣美食圈中引領酸菜魚風潮，酸爽夠勁的味道讓人大呼過癮。這次，強勢寄出全新「刁鑽麵-酸菜魚風味乾拌麵」，讓你半夜在家嘴饞也能一個人輕鬆吃到酸香麻辣的酸菜魚。這款乾拌麵經由三位創辦人嚴格把關，歷經一年半秘密研發，讓吃貨朋友們不必排隊也能一品酸香麻辣的經典口味。







「刁鑽麵」以酸香迷人的酸菜為重點，靈感來自刁民酸菜魚的招牌秘罈酸菜魚。此次新品延續了品牌強調的酸菜風味，選用自家醃製酸菜搭配白蘿蔔、嫩薑、泡椒等多種材料，經過熬煮過濾、濃縮等程序後，再經過高溫殺菌處理，依然保留酸菜魚原有的酸香麻辣滋味。獨特的酸香麻味在口中層次分明，讓人一口咬下就難以停下。全新「刁鑽麵」以濃厚的調料，成功將刁民酸菜魚的經典滋味濃縮於醬料包內，滿足喜愛重口味的顧客。







「刁鑽麵-酸菜魚風味乾拌麵」的麵條選用來自嘉義的刀削麵體，經過日曬處理更具彈性，並保有寬扁厚實的口感，輕鬆沾附醬料卻不會因湯汁而過於軟爛。配合一半量的酥脆蒜碎，讓酸香麻味交織出獨特的風味體驗。品牌創辦人表示，為保證酸菜風味的高度呈現，調味料比例比原設定高出50%，確保酸香麻的風味不被減弱。整體來說，這款乾拌麵在口感上更為豐富，也增添了食材的真實層次。



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刁民「刁鑽麵-酸菜魚風味乾拌」

販售通路：於官方網站及全台門市發售

門市售價：每袋4入268元

官網優惠：

16入（4袋）1,072元 + 運費100元

24入（6袋）1,548元 + 運費100元

48入（12袋）2,856元（含運）

官方網站：https://www.diaominasia.com/

線上購買：https://shop.diaominasia.com/



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