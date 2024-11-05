鐵道迷討論度破表的「海風號」終於開賣了！全台第一台以甜點光觀列車為主打的「海風號」，列車外觀以近海湛藍翠綠色為發想，首季行駛路線便選在新竹到台中海線路段，車廂內的窗戶更設計成全景落地窗，方便大家欣賞沿途無敵海景，打造最美海線鐵路景緻，在近日試車期間已經在鐵道迷社團掀起轟動。







今日正式開賣「海風號」首季座位，窩客島特別整理「海風號」首季行車路線、售價、餐車甜點等亮點，讓大家看完手刀定位。此次，海風號由雄獅旅遊策劃將新竹、苗栗和台中在地食材變成車上甜點，其中更請到全球唯一米其林一星冰淇淋MINIMAL獨家合作，讓人在車上就能享有愜意鐵路下午茶。







海風號列車的內裝設計相當講究，以夢幻馬卡龍色系「近海湛藍翠綠色」妝點，顛覆大家對於台鐵的印象，並呼應海風號海景觀光列車的主題，特意設有面海雙人座、全景落地窗瞭望席等選項，營造舒適浪漫的氛圍，讓旅客在車廂內即可欣賞無敵海景。





雄獅旅遊「海風號」產品

集合頁：https://walkr.tw/RnE1xHxT



台鐵夢幻色系觀光列車「海風號」資訊

全台首創甜點觀光列車

車廂數：4節

座位數：60席

首航日：2024／12／07



台鐵觀光列車「海風號」套票遊程

新竹→台中 3,600元

台中→新竹 3,600元

（遊程皆含餐食+紀念證書與禮品+保險）

營運路線：

新竹↔台中

去程：新竹→新埔→大甲→新烏日→臺中

回程：臺中→新烏日→新埔→後龍→新竹

趟次：首發兩周，每周六日運行。後續趟次，每週五六日運行。



夢幻色系觀光列車「海風號」六大特色

1、夢幻馬卡龍色系

2、獨家全景落地窗瞭望席

3、無障礙設施

4、西部海線特色站點：新埔、大甲、後龍車站

5、列車香氛約翰森林JOHNRAY蔚藍海岸系列

6、超級VIP隱藏座位藏於列車室旁

7、搭乘即可獲得紀念證書、限定款海風號車票、禮品

8、MANO MANO聯名甜點下午茶

9、全球首間米其林一星Minimal冰淇淋：楊桃春茶和乳酸紫蘇兩款口味



海風號MANO MANO來回路線菜單

海風號「去程」菜單：

綠葡萄貝殼馬卡龍、海洋娜娜（葷）、洛神花玫瑰夾心瑪德蓮、椒麻豆腐乳鮮蝦鹹塔（葷）、金桔鹹豬肉竹炭堡（葷）、石家魚丸蔬果沙拉（葷）



海風號「回程」菜單：

草莓馬卡龍（蛋奶素）、海浪水果杯（蛋奶素）、擂茶米香可麗露（蛋奶素）、櫻桃鴨地瓜球（葷）、芋頭油蔥司康（葷）、海味蛋沙拉麵包 (葷）