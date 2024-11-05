鐵道迷討論度破表的「海風號」終於開賣了！全台第一台以甜點光觀列車為主打的「海風號」，列車外觀以近海湛藍翠綠色為發想，首季行駛路線便選在新竹到台中海線路段，車廂內的窗戶更設計成全景落地窗，方便大家欣賞沿途無敵海景，打造最美海線鐵路景緻，在近日試車期間已經在鐵道迷社團掀起轟動。
今日正式開賣「海風號」首季座位，窩客島特別整理「海風號」首季行車路線、售價、餐車甜點等亮點，讓大家看完手刀定位。此次，海風號由雄獅旅遊策劃將新竹、苗栗和台中在地食材變成車上甜點，其中更請到全球唯一米其林一星冰淇淋MINIMAL獨家合作，讓人在車上就能享有愜意鐵路下午茶。
海風號列車的內裝設計相當講究，以夢幻馬卡龍色系「近海湛藍翠綠色」妝點，顛覆大家對於台鐵的印象，並呼應海風號海景觀光列車的主題，特意設有面海雙人座、全景落地窗瞭望席等選項，營造舒適浪漫的氛圍，讓旅客在車廂內即可欣賞無敵海景。
此外，超級VIP隱藏座位藏於列車室旁，雙面大片關景窗和馬卡龍色系椅凳，歡迎大家前去打卡拍美照。行駛苗栗後龍到白沙屯是觀賞海景最佳路線，列車長會放慢速度10km左右方便大家拍各種美照。
海風號不僅視覺上使用網美超愛的湛藍翠綠色，嗅覺、視覺和聽覺也不馬虎，列車內配有柔和燈光、客製化的輕快海洋音樂，以及選用約翰森林JOHNRAY蔚藍海岸系列香氛，讓人一上車就感受到海邊度假的美好錯覺，邀請大家來場海景與放鬆的旅程體驗。車上角落亦有免費紀念章，鐵道迷一定要蓋起來收藏。
海風號餐飲部分，特別邀請台灣新竹甜點品牌MANO MANO設計專屬甜點，以新竹、苗栗和台中在地食材為發想，推出大甲芋頭、油蔥酥製成的「芋頭油蔥司康」；東勢洛神花口味的「玫瑰夾心瑪德蓮」；客家風味的「金桔鹹豬肉竹炭堡、擂茶米香可麗露」；以及印有「海風」字樣的綠葡萄貝殼馬卡龍、草莓馬卡龍，搭配新竹茗茶「東方美人茶」呈現台灣風味。
更與米其林一星冰淇淋品牌MINIMAL合作，推出「楊桃春茶」和「乳酸紫蘇」兩款清涼口味，前者楊桃嫌為呼應海風，再增添桂花增添香氣、四季春茶降低甜度；後者則是有紫蘇、養樂多碰撞出新火花，讓人為之一亮。是店內都吃不到的海風號限定款。
整套甜點以珠寶盒為發想，雙層甜點抽屜增添互動性、趣味性，餐點分為去程、回程兩套，。而甜點盒上的「紀念證書」更是可以帶回家收藏。而每一位搭乘海風號的乘客，也都可獲得限定款海風號車票、禮品，帶著滿滿的回憶回家。
首季海風號觀光列車行駛於新竹至台中的海線，沿途停靠數個必訪景點如新埔、大甲、後龍車站。新埔車站擁有百年歷史的木造建築，是距離海岸最近的車站之一；大甲車站附近則可參拜媽祖廟，體驗台灣宗教文化；後龍則保留仿巴洛克風格的復古建築，讓旅客穿越時光。海風號更推出團體遊程「微醺之夜」主題，邀請專業調酒師打造獨家飲品，並搭配五星飯店入住，每人價格9,900元起，提供全方位頂級鐵道旅遊體驗。
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雄獅旅遊「海風號」產品
台鐵夢幻色系觀光列車「海風號」資訊
全台首創甜點觀光列車
車廂數：4節
座位數：60席
首航日：2024／12／07
台鐵觀光列車「海風號」套票遊程
新竹→台中 3,600元
台中→新竹 3,600元
（遊程皆含餐食+紀念證書與禮品+保險）
營運路線：
新竹↔台中
去程：新竹→新埔→大甲→新烏日→臺中
回程：臺中→新烏日→新埔→後龍→新竹
趟次：首發兩周，每周六日運行。後續趟次，每週五六日運行。
夢幻色系觀光列車「海風號」六大特色
1、夢幻馬卡龍色系
2、獨家全景落地窗瞭望席
3、無障礙設施
4、西部海線特色站點：新埔、大甲、後龍車站
5、列車香氛約翰森林JOHNRAY蔚藍海岸系列
6、超級VIP隱藏座位藏於列車室旁
7、搭乘即可獲得紀念證書、限定款海風號車票、禮品
8、MANO MANO聯名甜點下午茶
9、全球首間米其林一星Minimal冰淇淋：楊桃春茶和乳酸紫蘇兩款口味
海風號MANO MANO來回路線菜單
海風號「去程」菜單：
綠葡萄貝殼馬卡龍、海洋娜娜（葷）、洛神花玫瑰夾心瑪德蓮、椒麻豆腐乳鮮蝦鹹塔（葷）、金桔鹹豬肉竹炭堡（葷）、石家魚丸蔬果沙拉（葷）
海風號「回程」菜單：
草莓馬卡龍（蛋奶素）、海浪水果杯（蛋奶素）、擂茶米香可麗露（蛋奶素）、櫻桃鴨地瓜球（葷）、芋頭油蔥司康（葷）、海味蛋沙拉麵包 (葷）