今日宜什麼！今日「宜」可頌！以台灣本土風味與法式烘焙技藝為核心的新烘焙可頌品牌「宜可頌」，將於2024年11月10日於台北中山區正式開幕。主打多達17款結合台灣文化特色的「台魂」可頌，帶給消費者耳目一新的味覺體驗。從經典的海鹽蜜芋頭到青蒜香腸等台灣風味，這些獨特的設計巧妙融入了法式酥皮的層層酥脆中，讓每一口都能感受到異國技藝與本土風味的碰撞。





宜可頌創辦人朱安廷（Andy）表示，宜可頌的創立靈感來自他成長於台北大稻埕的生活經驗。台灣的日常文化、街巷中的廟宇、巷弄裡的攤販小吃等，成為他記憶中的深刻印象。朱安廷將這些台灣日常元素巧妙融入法式可頌的設計中，並將農民曆上的吉祥語錄作為設計靈感，希望顧客在享受美味之餘，也能感受到吉日良時的美好意涵。



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同時門市的主視覺設計以紅色調為基底，寓意吉祥，搭配多材質拼接的復古風格，讓店鋪既具傳統韻味，又不失潮流感，適合作為台北市區中的潮流打卡景點。其外帶包裝也極具巧思，袋身印有工筆畫風格的可頌仙女與可頌童子，搭配「宜分享快樂，忌空手回家」的字句，營造幽默又別具一格的品牌形象，使其成為辦公室下午茶、訪友伴手禮的不二選擇。





並且，宜可頌的價格區間為42至65元，主打親民價位，特別選用法國進口麵粉與比利時奶油，注重食材品質及口感呈現。朱安廷也推薦了七款必嚐口味，包括多款鹹甜兼具的創意台式可頌，讓人一試難忘。鹹味可頌中的「杏仁小魚可頌」將台灣經典零食杏仁小魚融入法式酥皮中，並搭配芝麻與海苔增添層次感，鹹甜完美融合，成為消費者的絕佳選擇。「鵝油香蔥可頌」以法式鵝油搭配台式香蔥，香氣濃郁，層次分明，讓人回味起傳統蔥花麵包的滋味。而「蜜汁叉燒可頌」則結合法式酥皮與港式叉燒，以鹹甜口感呈現多層次味覺體驗。





甜味方面，宜可頌推出了「金萱青茶生乳可頌」，結合台灣金萱茶香與濃郁的生乳卡士達，帶來淡雅細膩的甘甜滋味。「海鹽蜜芋頭可頌」則將台灣人熟悉的蜜芋頭嵌入酥皮之中，並以少許海鹽點綴，甜味中帶著鹹香，口感多變且不膩口。最受大眾歡迎的「經典可頌」則承襲法式傳統做法，表層金黃酥脆，內層柔軟帶有奶香，無論鹹甜口味皆適合搭配，讓人沉醉於經典的法式風味之中。





最後，為迎接開幕，宜可頌特別推出拍照打卡贈可頌活動，讓可頌愛好者能在11月6日至8日期間，提前感受這份獨特美味。活動每日限量300個免費可頌，民眾拍照打卡後即可領取，預料將吸引大量人潮搶先體驗這些台式風味的創新作品。



開幕後，宜可頌還設有優惠活動，自11月10日至12月13日間，凡消費滿五顆即可多得一顆，讓顧客能更盡情享受這份台式法國風味點心。此外，消費者只要追蹤品牌Instagram帳號並拍照打卡，即可參加「宜可頌好運」的抽籤詩活動，這項活動特別設計了限量發財金及御守等獎品，讓每位參加者都能帶走一份好運，增添不少樂趣。





宜可頌開幕打卡贈可頌活動

日期：11月6日（週三）至11月8日（週五）

內容：消費者在指定地點拍照打卡，即可免費領取一顆宜可頌，每日限量300個，且每人限領一顆。

目的：讓消費者在正式開幕前先行品嚐，提升品牌知名度，吸引熱愛法式烘焙和台式風味的顧客。



宜可頌開幕買五送一優惠

日期：11月10日（開幕當日）至12月13日

內容：活動期間，凡購買任意五顆可頌，即可免費多得一顆，提升消費者的購買動機。

目的：吸引更多顧客體驗多種不同風味的台魂可頌，增進回購率。



宜可頌好運 抽籤詩活動

日期：11月10日（開幕當日）起

參加方式：追蹤宜可頌官方Instagram帳號（@yi.ke.song），並於門市拍照打卡，即可參加抽籤詩活動。

獎項：

發財金：象徵財運亨通的小禮物。

御守：以台灣傳統文化中的吉祥物件為靈感，讓顧客感受到祝福與好運。