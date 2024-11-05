隨著全球購物季的到來，日本「大國藥妝」宣布在雙11期間推出一系列超值優惠活動，讓消費者在選購心儀商品的同時，還有機會獲得豐富獎品。本次活動持續至11月30日，涵蓋多樣折扣與贈品，包括滿額免運、雙11當天限時秒殺，以及多款人氣商品特價等，展現出滿滿的購物誠意。



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其中，針對雙11活動，大國藥妝首先推出「消費滿額免運」優惠，凡在活動期間內於官方全球旗艦店單筆訂單達到￥8,888，皆可享有免運服務，減少消費者在購物時的額外支出負擔。此外，為了讓顧客擁有更多驚喜，10月1日至11月30日期間，所有在旗艦店完成訂單的消費者均可參加抽獎，活動設置兩個獎項，包括「大阪環球影城雙人套票」與「星野集團OMO7 大阪飯店雙人住宿」。消費者只需累計滿三筆訂單，便有機會抽中大阪環球影城的雙人門票，而消費滿五筆則可參加抽取OMO7酒店的雙人住宿一晚。





而在11月11日當天，大國藥妝特別設計了「限時秒殺」活動，讓消費者在指定的四個時段內以45%的折扣入手心儀商品。此活動在凌晨、上午、下午和晚上各設時段，顧客可依照自己的時間選擇參與，確保優惠商品不輕易錯過。此外，大國藥妝也針對秋冬熱門商品推出特價活動，包括DHC持續型維他命C及日清泡麵等，讓消費者在保養健康和享受美食的同時節省開支。這些人氣商品最高可享有45%的折扣，是消費者補貨的絕佳時機。





另外，本次活動的一大亮點在於雙11期間的限量折價券。從11月1日至11月15日，每天限量發放￥1,111折價券，且雙11當天還特別加碼發放高達￥6,666的折價券，消費滿額即可使用。顧客只要單筆訂單滿￥10,000，即可使用￥1,111折價券；滿￥20,000則可使用￥2,222折價券；消費滿￥30,000更可獲得￥3,333折扣。這項活動讓消費者可根據購物需求靈活選擇折扣金額，以滿足不同層次的購物需求。



除了購物折扣外，首次註冊會員也能享有專屬優惠。新會員於11月1日至11月30日期間註冊，將獲得￥3,000的折價券，包括￥2,000和￥1,000兩張不同額度的折扣券。消費滿￥20,000時可使用￥2,000折扣，滿￥12,000則可用￥1,000折扣券。這項優惠吸引了眾多新客戶的加入，為消費者提供了豐富的選擇。





最後，大國藥妝還準備了多款話題商品，以應對秋冬季節的保養需求。首推「資生堂尿素護手霜」，可在乾燥季節保持雙手柔嫩，讓肌膚時刻充滿水潤感。另外還有樂敦的Melano CC酵素洗面乳，不僅能夠深層清潔，更能亮麗膚質，成為消費者的日常護膚夥伴。



此外，秋冬常見的乾裂問題，大國藥妝推薦了近江兄弟社保濕護唇膏，有效保濕並舒緩乾裂，為雙唇帶來一整天的滋潤保護。對於愛好日本美食的消費者來說，「一蘭拉麵豚骨碗麵」和「日清AFURI柚子鹽味拉麵」無疑是最佳選擇，其湯頭濃郁且美味，能在寒冷的季節帶來一絲溫暖的享受。



大國藥妝的雙11活動，無論是優惠力度還是豐富的商品組合，都為消費者提供了無與倫比的購物體驗，並以多重好禮回饋顧客的熱情。雙11期間凡於官網下單者，隨箱還贈送POCKY餅乾一盒，為購物增添一份甜蜜驚喜。這場年度購物嘉年華不僅讓消費者在家也能享受日本購物的樂趣，更提供了購物之餘的抽獎機會與隨機贈品，讓此次雙11不僅僅是一次消費，更是一場收穫滿滿的歡樂體驗。









大國藥妝消費滿額免運

單筆訂單金額滿￥8,888即享免運費優惠，活動不限日期。

大國藥妝官方全球旗艦店：https://www.dkglobal-daikokudrug.com/

相關優惠內容依官方公告為主



大國藥妝雙11抽獎活動

活動期間：2024年10月1日 - 11月30日。

購物不限金額即可參加抽獎，累積消費滿3筆或5筆，可分別抽取：

大阪環球影城雙人套票（3名，價值約￥17,200～￥21,800）。

星野集團 OMO7 大阪飯店雙人住宿（1名，價值約￥25,000～￥40,000）。

抽獎登記時間截止至2024年12月5日。



大國藥妝雙11限時秒殺活動

活動日期：2024年11月11日。

時段：四個時段推出特定商品45%折扣，包括00:00-05:59、06:00-11:59、12:00-17:59、18:00-23:59。



大國藥妝話題商品特價優惠

活動期間：2024年11月1日 - 11月30日。

特價商品包括：

DHC 維他命C 60天份：原價￥1,180，特價￥698。

日清海鮮泡麵87g：原價￥358，特價￥198。



大國藥妝指定商品第2件半價

活動期間：2024年11月1日 - 11月30日。

指定20項商品購買第2件享半價優惠。



大國藥妝首次註冊會員折扣券

活動期間：2024年11月1日 - 11月30日。

登錄新會員即贈￥2,000與￥1,000折價券各一張。

訂單滿￥20,000可使用￥2,000折價券；滿￥12,000可使用￥1,000折價券。



大國藥妝雙11限量折價券搶購

活動期間：2024年11月8日 - 11月15日。

每天限量發放￥1,111折價券，雙11當天加碼發放￥6,666折價券，消費滿額即可使用，數量有限。

折價券使用條件：滿￥10,000可使用￥1,111折價券；滿￥20,000可使用￥2,222折價券；滿￥30,000可使用￥3,333折價券。



大國藥妝雙11隨箱贈POCKY餅乾

活動日期：2024年11月11日。

雙11當天購物訂單隨箱附贈POCKY餅乾一盒，數量有限送完為止。