跪求台灣跟進，日本麥當勞把冰炫風變成巧克力派！日本麥當勞秋冬必吃「三角巧克力派」再度推出新品，這次不僅將「三角巧克力派」延長販售至12月下旬，更事隔三年回歸「三角巧克力派 曲奇&奶油」；重點是這包裝還是超萌的101忠狗，看著可愛的斑點大麥町印在包裝上，最近去日本的朋友，不管說什麼都要來一個吧。
▲圖片來源／マクドナルド
事隔三年強勢回歸，「三角巧克力派 曲奇&奶油」於即日起限時上市，全日本麥當勞門市都買得到。在原有的外層鬆脆派皮的基礎上，搭配曲奇與白巧克力奶油，再加入玉米脆片的雙重口感，看了就讓人讓人食指大動。而這次包裝也是相當吸睛，選用大家熟悉的101忠狗圖樣，實在有夠可愛。
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▲圖片來源／マクドナルド
此外，近期不只新推出「三角巧克力派 曲奇&奶油」，更加碼宣布將人氣好評的「黑巧克力派」延長販售，期間限定至12月下旬，濃郁的巧克力餡料與略帶苦味的黑巧克力外層，是冬季午後放鬆的不二選擇。大家如果今年冬天有要前往日本，不妨也可以到當地的麥當勞，體驗看看這秋冬充滿溫馨的甜蜜滋味。
▲圖片來源／マクドナルド
日本麥當勞 三角巧克力派 曲奇&奶油
販售時間：即日起至 11 月下旬
販售品項：三角巧克力派 曲奇&奶油 售價180日圓