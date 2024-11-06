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跪求台灣跟進！麥當勞「冰炫風巧克力派」日本登場，101忠狗包裝超欠買。

麥當勞 三角巧克力派 冰炫風 日本
2024-11-06 11:04:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

跪求台灣跟進，日本麥當勞把冰炫風變成巧克力派！日本麥當勞秋冬必吃「三角巧克力派」再度推出新品，這次不僅將「三角巧克力派」延長販售至12月下旬，更事隔三年回歸「三角巧克力派 曲奇&奶油」；重點是這包裝還是超萌的101忠狗，看著可愛的斑點大麥町印在包裝上，最近去日本的朋友，不管說什麼都要來一個吧。
麥當勞「冰炫風巧克力派」日本登場/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲圖片來源／マクドナルド

事隔三年強勢回歸，「三角巧克力派 曲奇&奶油」於即日起限時上市，全日本麥當勞門市都買得到。在原有的外層鬆脆派皮的基礎上，搭配曲奇與白巧克力奶油，再加入玉米脆片的雙重口感，看了就讓人讓人食指大動。而這次包裝也是相當吸睛，選用大家熟悉的101忠狗圖樣，實在有夠可愛。

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麥當勞「冰炫風巧克力派」日本登場/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
 ▲圖片來源／マクドナルド

此外，近期不只新推出「三角巧克力派 曲奇&奶油」，更加碼宣布將人氣好評的「黑巧克力派」延長販售，期間限定至12月下旬，濃郁的巧克力餡料與略帶苦味的黑巧克力外層，是冬季午後放鬆的不二選擇。大家如果今年冬天有要前往日本，不妨也可以到當地的麥當勞，體驗看看這秋冬充滿溫馨的甜蜜滋味。
麥當勞「冰炫風巧克力派」日本登場/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲圖片來源／マクドナルド
 

日本麥當勞 三角巧克力派 曲奇&奶油

販售時間：即日起至 11 月下旬
販售品項：三角巧克力派 曲奇&奶油 售價180日圓

 

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