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免費喝青山飲料！爆紅飲料「青山」確定插旗中山站、板橋、新莊，招牌菜燕春青免費喝。

青山 飲料 優惠 免費喝 more
2024-11-06 15:29:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：青山-青茶專業製作
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

無糖茶控也超愛「青山」免費喝！以青茶界天花板自居的「青山 -青茶專業製作」，在今年初亮相就造成飲料控排隊搶喝，為了讓更多茶控可以喝到青山的特色茶飲，不僅在短短半個月內在通化街開設二號分店，更提前曝光將在中山站南西商圈、板橋和新莊接力展店，迅速佔領雙北各大飲料戰區。並為了感謝青山飲料破萬杯，祭出「免費喝優惠券」優惠，只要加入LINE好友即可免費領取。
青山-青茶專業製作(大安通化店) / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

青山PeakTea掀起新一波手搖風潮，尤其是其明星飲品「冬青」與「菜燕春青」，憑藉特殊風味和清爽口感，成功引發青茶愛好者們的追捧。短短開幕期間，青山的「冬青」熱銷突破萬杯，堪稱青茶系列中的冠軍飲品。而「菜燕春青」以其獨特的梔子花香和清脆口感，成為咀嚼控的最愛。
青山-青茶專業製作(大安通化店) / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

為感謝粉絲支持，青山即日起限量發送10,000份免費兌換券，即日起，青山邀請消費者加入官方LINE好友，即可領取免費兌換券，持券可至門市免費兌換「冬青」或「菜燕春青」任一款。但要注意的是，由於菜燕製作時間較長，每日限量供應，想免費喝的話建議提早兌換。

推薦閱讀：沒喝過不是芋頭控！強勢回歸「萬波芋頭鮮奶、芋頭波霸鮮奶」一天喝兩杯沒問題。
青山-青茶專業製作(大安通化店) / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

 

青山 免費飲料兌換券辦法

活動詳情：只要加入青山官方LINE好友，加入後將自動收到歡迎訊息，點擊訊息內的領券連結，前往青山X你訂線上點餐平台註冊後，即可立刻在你訂平台上獲得兌換券1張。
注意事項：活動：「飲品免費兌換券」，限量10,000份，即日起限量發送，送完為止。

兌換券說明：
1、免費兌換品項：冬青(中杯)、或菜燕春青(大杯)，二擇一
2、每人限領１張，限來店使用
3、每人每日限換１杯，恕不接受一次攜帶多支不同手機兌換
4、使用環保杯無折5元優惠
5、兌換券限量發贈，發完為止​
6、兌換期限：限領券後隔日使用，請於隔日門市打烊前兌換完畢
7、兌換逾時票券將自動失效

 

 

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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