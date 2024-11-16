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> 旅遊 > 雙北夜景免費看！7個情侶晚上約會好去處，不花錢也能創造浪漫。

雙北夜景免費看！7個情侶晚上約會好去處，不花錢也能創造浪漫。

碧山巖開漳聖王廟 烘爐地 基隆山登山步道 水碓觀景公園 more
2024-11-16 16:57:00 文字：實習編輯 黃翊綺 綜合報導 圖片：各個部落客
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實習編輯 黃翊綺

實習編輯 黃翊綺

不知道約會要去哪？沒錢約會能去哪？當然是去賞夜景！浪漫的夜景如今已經成為情侶必備行程之一，夜景的神奇魔力不僅能促進感情升溫，還能拯救因為約會空空如也的錢包，這次窩客島幫你整理了7個雙北不用花錢也能浪漫約會的夜景聖地，快帶上你喜歡的那個他一起去看。

▲雙北必看免費夜景 ，7個情侶晚上約會好去處/ WalkerLand窩客島整理提供

傳聞只要帶曖昧對象看夜景就可以提高交往成功率，而夜景寶地裡超推內湖的碧山巖，不僅能看超美夕陽，夜景更是不容錯過，能俯瞰整個大台北超級奢侈。除此之外雞籠山的夜景也是必看清單之一，當夜幕降臨時整個九份就會化身超璀璨的黃金小鎮，曖昧對象看了也超心動！除了以上兩個還有其他更多美景，快來看看你最想跟他去哪裡。

▲雙北必看免費夜景推薦，情侶晚上約會就來這/ WalkerLand窩客島整理提供


台北的世外桃源 白天晚上都超美#象山

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 說：
象山無論是白天或夜晚都有不同的美等著妳去細細品味喔....大台北最近的世外桃源推薦給妳喔.....

#象山
地址：台北市信義區
完整介紹於窩客島分享：【台北】信義區登象山賞101無敵夜景。外國人最愛景點

▲▼能俯瞰整個台北的超美夜景：象山/ WalkerLand窩客島整理提供


能賞夕陽還能觀夜景 不來會後悔的#碧山巖

部落客 小風o 說：
來這除了能賞夕陽，還能賞百萬夜景，不過空氣能見度要夠好，才會清晰。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#碧山巖
地址：台北市內湖區碧山路
電話：02 2790 0657
完整介紹於窩客島分享：[攝影]【文湖線內湖站】內湖碧山巖~白石湖吊橋。賞夕陽~夜景~遊憩好所在

▲▼台北百萬夜景推薦：碧山巖 / WalkerLand窩客島整理提供

 

情侶約會絕佳場所 夜景比人美的#老地方觀機平台

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 說：
View真的超棒阿！沿途的登山步道也不會太暗，很適合帶女朋友來約會看看夜景！

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#老地方觀機平台
地址：台北市中山區通北街165巷劍潭山步道
完整介紹於窩客島分享：【台北夜景】老地方觀景平台 - 寬闊視野無遮蔽物，爬山只需15分鐘

▲▼帶女友約會賞夜景必來：老地方觀機平台 / WalkerLand窩客島整理提供


爬完就是硬漢 夜景無敵美的#觀音山硬漢嶺

部落客 揚子陵 說：
而夜晚這裡的重頭戲，便是可以欣賞到雙北的百萬無敵夜景，幸運的是還拍到遠方的閃電。

#觀音山硬漢嶺
地址：新北市五股區
電話：02 2292 8888
完整介紹於窩客島分享：2024觀音山硬漢嶺｜楓櫃斗湖步道｜同場加映：2024五股水碓觀景公園夜景。

▲▼不能錯過的絕美夜景：觀音山硬漢嶺 / WalkerLand窩客島整理提供

 

連土地公也超愛的百萬夜景#烘爐地

部落客 Go 愛。旅行 說：
見到這裡這麼優的的景色之後，也不難理解為何大土地公總是面帶微笑了，當天空氣品質佳、天氣清朗時，仰望星空，你會有意外的收穫唷！

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#烘爐地
地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號
電話：02 2942 5277
完整介紹於窩客島分享：【新北。遊記】登財神殿而小台北。跟土地公一起賞夜景! ─ 中和烘爐地

▲▼土地公也超愛，新北夜景推薦：烘爐地 / WalkerLand窩客島整理提供


入夜後燦爛奪目的黃金小鎮#雞籠山登山步道

部落客 小風o 說：
入夜後的九份，有著黃金小鎮感覺，因房子密集度高，加上路燈金黃顏色點綴而有此稱號。

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#雞籠山登山步道
地址：新北市瑞芳區汽車路
電話：02 2497 3628
完整介紹於窩客島分享：[遊記]【新北市瑞芳區】基隆山(雞籠山)登山步道。一覽九份黃金小鎮夜景.金黃芒花夕陽│樹梅坪觀景台雲海美景‧海天一線景色│102縣道FB.IG打卡熱點‧不厭亭芒草夕陽.銀河│阿妹茶樓夜景│怎麼去/交通

▲▼超美黃金小鎮，新北必看夜景推薦：雞籠山登山步道 / WalkerLand窩客島整理提供

 

把101美景盡收眼底的#五股水碓觀景公園

部落客 是艾思，不是火拳。說：
夜晚看不見彩色的高腳椅，但以藍燈點綴的燈光照映下，還是能隱隱約約看見在夜色裡的「SDWUGU」（水碓五股之意）。城市點燈後，開啟了另一種魅惑之美，這次連夜晚的101都看得清楚。

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#五股水碓觀景公園
地址：新北市五股區外寮路2號
電話：02 2291 6051
完整介紹於窩客島分享：新北景點：日夜景皆迷人的約會景點 五股水碓觀景公園

▲▼101免費看的超頂夜景：五股水碓觀景公園/ WalkerLand窩客島整理提供

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 編輯 鄭亦庭
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