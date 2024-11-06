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雙十一飲料買一送一喝！康青龍「3大飲料買一送一」直接外送到家，14天不限量揪喝。

康青龍 雙十一優惠 買一送一 飲料優惠
2024-11-06 17:45:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：康青龍
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編輯 鄭雅之

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康青龍買一送一！飲料就是要喝買一送一，為了迎戰雙11購物節，康青龍特意和Uber Eats攜手推出「雙11好康」回饋活動，即日起至11月19日，消費者在Uber Eats平台訂購康青龍飲品，只要點購「御香鐵觀音」、「御香烏龍綠茶」及「清檸綠茶」3款指定飲品即可享有買一送一的超值優惠。Uber One會員再加碼獨享「仙凍蜜茉綠」與「青龍茶王」，搭配滿額再折90元的驚喜折扣，讓飲料控在家就能開喝。
康青龍買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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主打必喝款「仙凍蜜茉綠」，以碧玉茉莉綠茶為基底，搭配醇厚的天然蜂蜜與嫩滑的仙凍，口感清甜迷人。另一款推薦的「御香鐵觀音」，選用台灣南投出產的優質鐵觀音茶葉，經過茶師多次高溫炭焙，使茶香醇厚，特別適合偏愛濃茶的消費者。
康青龍買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

康青龍這次雙11活動帶來多重優惠，全用戶享3款指定飲品買一送一，Uber One會員則獨享5款飲品的買一送一優惠，再加上單筆滿350元折90元的超值回饋。活動即日起至11月19日止，讓消費者在家血拼之際，也能享受一杯手搖飲的滿足與美味。

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康青龍 雙十一買一送一優惠

活動時間：即日起～11/19
活動時間：
1、Uber Eats限定，全用戶享有3款指定飲品「御香鐵觀音」、「御香烏龍綠茶」、「清檸綠茶」。
2、Uber One會員加碼2款「仙凍蜜茉綠」、「青龍茶王」買一送一優惠，單筆消費滿$350再折$90元。

 

 

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