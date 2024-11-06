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爺爺泡芙變車輪餅！Beard Papa’s、馬祖新村強強聯名，限定「冰涼卡士達車輪餅、爺爺手搖杯」整套吃。

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2024-11-06 21:27:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：Beard Papa’s
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編輯 鄭雅之

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Beard Papa’s爺爺泡芙變車輪餅了！日本泡芙專賣店Beard Papa’s，近年來大玩聯名，將經典招牌卡士達變出各種可能，這次和台灣在地人氣車輪餅「馬祖新村」強強聯手，以懷舊Ｘ創新為發想，推出兩款全新口味的冰涼車輪餅，包括「香草卡士達」與「卡士達巧克力脆片」，顛覆大家車輪餅要熱熱吃的印象，用全新冰涼感的卡士達內餡擄獲甜點控的胃。
Beard Papa’s、馬祖新村 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
Beard Papa’s、馬祖新村 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

將於11/15正式開賣的Beard Papa’s、馬祖新村聯名車輪餅，把Beard Papa’s經典卡士達內餡為基底，並融入特別設計的冰涼口感，讓人耳目一新。其中，「香草卡士達」使用黑點香草籽增香，內餡冰涼濃郁，外層的鬆軟餅皮更是美味加分。另一款「卡士達巧克力脆片」則在卡士達中加入巧克力脆片，咬下去能感受到脆口與濃厚巧克力的雙重口感。餅皮剛出爐時酥脆如餅乾，冷卻後則轉為鬆軟，是車輪餅愛好者不可錯過的特色新品。
Beard Papa’s、馬祖新村 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
Beard Papa’s、馬祖新村 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

車輪餅外觀更烙印上可愛的Beard Papa’s鬍子爺爺圖案，增添趣味及辨識度。而飲料杯部分也換上新裝，有經典款鬍子爺爺大嗑車輪餅的可愛模樣，亦有針對聖誕節設計的聖誕老爺爺版造型，整套。

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Beard Papa’s、馬祖新村 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
Beard Papa’s、馬祖新村 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



 

Beard Papa’s、馬祖新村

品項：
1、香草卡士達車輪餅 售價 40元~55元
2、卡士達巧克力脆片車輪餅 售價 45元~60元
販售期間：11/15(五)起(數量有限，售完為止)
販售門市：全台馬祖新村門市(除桃園機場、西門町、西湖門市外)
注意事項：價格依照馬祖新村的門市型態而有所不同，實際依照門市公布為準。

 

 

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