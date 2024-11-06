有買一送一就先尖叫！「台灣吉豚屋」為了迎接即將到來的1111購物節，特別推出限時7天超值優惠活動，讓喜歡優惠好康的消費者可以在外帶和內用選擇上都能感受到超值的享受。其中，人氣餐點「吉豚雞排丼」限時推出外帶買一送一優惠，活動期間為11/7至11/13，消費者可以在全台門市（桃園機場店除外）外帶享有此優惠，越買越划算。



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台灣吉豚屋表示，回歸人氣商品「吉豚雞排丼」特別嚴選雞腿部位，以香甜的獨門醬汁、洋蔥和蛋液製作，外皮酥脆、內裡鮮嫩，搭配丼飯上的細碎海苔，層次豐富，無論視覺或味覺都令人回味無窮。這款深受顧客喜愛的餐點以買一送一的方式推出，讓粉絲們再度大飽口福。此外，內用加碼推出「1+1+1趴踢組」，包括酥炸海老、豬排和三款飲品選擇（綠茶、奶茶或豚汁），限時加購價111元，讓顧客一次享有三款人氣商品。





此外，針對外送平台的消費者也能享受優惠，11/6至11/19於Uber Eats訂購吉豚雞排丼和可樂同樣可享買一送一優惠，Uber One會員則可獨享滿$288再八折的加碼優惠，最多可折抵88元。此外，吉豚屋也推出學生專屬優惠，即日起至12/31，學生於週一至週五非假日時出示學生證或穿著校服至門市消費，即可獲得腰內豬排及黑天使奶茶的加贈。







台灣吉豚屋外帶買一送一優惠

活動餐點：吉豚雞排丼

活動期間：11月7日至11月13日

適用範圍：全台門市（不包含桃園機場店）

活動內容：外帶購買吉豚雞排丼可享買一送一優惠



台灣吉豚屋內用1+1+1趴踢組加購優惠

活動組合：酥炸海老＋腰內豬排＋飲品三選一（綠茶、奶茶或豚汁）

活動期間：11月7日至11月13日

適用範圍：全台門市（不包含桃園機場店）

加購價：$111

活動內容：內用點購主餐可加購1+1+1趴踢組，每份主餐限加購一份



台灣吉豚屋外送平台買一送一及折扣優惠

活動餐點：吉豚雞排丼＋可樂

活動期間：11月6日至11月19日

適用範圍：Uber Eats吉豚屋門市（不包含誠品站前店）

活動內容：購買吉豚雞排丼和可樂可享買一送一優惠

會員專屬折扣：Uber One會員滿$288可享八折（最高折扣88元）



台灣吉豚屋學生升吉專屬優惠

活動餐點：吉豚雞排丼

活動期間：即日起至12月31日（限週一至週五，連假除外）

適用範圍：全台門市（不包含桃園機場店）

活動內容：學生憑學生證或穿校服購買吉豚雞排丼，即可免費獲贈腰內豬排與黑天使奶茶