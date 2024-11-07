全包式旅遊行程一直是許多人最愛的旅行方式之一，Club Med更是提供這類高端服務的頂級專家，這一次為了讓更多人可以體驗Club Med所推出的旅遊行程特別於於即日起至11月30日推出限時線上旅展活動，為消費者帶來一系列具吸引力的度假優惠專案。隨著寒假即將到來，消費者不僅可以享受馬爾地夫的絕美風光，也能輕鬆規劃到普吉島、石垣島及峇里島等熱門地點的旅程，為年末和年初的度假體驗增添不一樣的風采。
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Club Med此次推出的重點之一，是馬爾地夫卡尼島的優惠活動。凡於即日起至11月30日預訂此行程，並於寒假期間出發，即可享受每人最高現省5萬元的優惠，安排6天4夜的水上屋住宿。該度假村8歲以上兒童即可入住，這讓家庭旅客可以輕鬆實現夢想中的馬爾地夫度假體驗。卡尼島不僅擁有絕美水景，住宿環境也十分舒適，能滿足家庭旅客的度假需求。
而對於期待與好友共度年末假期的旅客，泰國普吉島度假村提供了另一吸引人的選擇。該度假村與虎航合作，搭配直飛航班，讓旅客無需中途轉機，只需4.5小時即可抵達，快速且便捷。普吉島度假村的5天4夜行程在12月底前出發，每人僅需NT$42,100起，並可現省超過2.5萬元。此專案包含來回機票、舒適住宿、豐富的餐飲選擇及各項活動安排，讓旅客在自然景觀中放鬆身心。
除了馬爾地夫和普吉島，Club Med還推薦2個直飛航點的度假村以滿足家庭旅客的需求。沖繩石垣島度假村推出春節限時假期方案，鎖定2025年1月30日出發的直飛全包式行程，5天4夜行程每人僅需NT$48,800起，航程時間僅55分鐘。而峇里島度假村每日皆有直飛航班，為旅客提供更多彈性選擇。若於寒假期間出發，5天4夜的全包行程每人NT$38,700起，使家庭度假輕鬆而愜意。
最後，針對年末欲自由安排行程的旅客，Club Med亦提供印尼民丹島的度假村專案。凡預訂該度假村的3晚食宿假期且於12月底前出發，每人最低NT$20,000元起，並加贈來回船票，兩人同行可現省6,000元。這項優惠特別適合前往新加坡的旅客，為朋友同遊提供了經濟實惠的度假選擇。旅客能在銀白的私人沙灘上放鬆心情，享受南洋風光。
Club Med精緻全包式旅遊行程
官網：https://www.clubmed.com.tw/l/skiing-in-low-season#chapter0