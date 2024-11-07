2024關渡花海規模擴大！隱藏在北投的花海秘境「關渡花海」，是每年台北人秋冬賞花、踏青的好去處，今年2024關渡花海於即日起正式開跑，不僅有原先的八仙花海展區之外，更加碼規劃河濱花海展區，兩處展區呈現有山、有水、有花海的美景，打造出靠中取靜、隱身在都市的自然風光。







今年2024關渡花海將免費展至11/17，使用大量的大波斯菊、黃波斯菊、百日草等花卉元素，以「探秘」主題進行規劃，於「八仙展區」中以田野秘境為主，環繞著觀音山、大屯山的群山景色，適合喜愛靜謐氛圍的遊客前往賞花；而「河濱展區」則位於雙溪河濱公園內融合水景與花海，有竹澗熊縱、童話花園、摩天之戀三大裝置藝術，營造出夢幻的花田景觀，讓人彷彿置身於色彩繽紛的秘境中。







回顧自2017年以來，關渡花海活動逐年推陳出新，讓台北市民更加了解這片北投的綠色寶地。這次透過增加河濱展區，讓遊客可以更方便抵達，沿途還能順遊雙溪濕地公園及兒童新樂園，為秋季出遊增添更多樂趣。由於展區道路較窄，，建議遊客可以從唭哩岸捷運站搭乘公車或騎乘uBike到達，享受這份寧靜的賞花時光。



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2024關渡花海 活動時間

花期時間：2024/11/17



2024關渡花海 河濱展區

地點：鄰承德路6段雙溪河濱公園（雙溪濕地公園、兒童新樂園對岸）

交通資訊

捷運：芝山站

公車：福美承平路口或中鼎第二總部或兒童新樂園或士林監理站。

uBike: 雙溪濕地公園、兒童新樂園、洲美蜆仔港公園

停車場：兒童新樂園停車場、俥亭停車-北投洲美停車場等



2024關渡花海 八仙展區

地點：承德路7段401巷八仙抽水站周邊農田

交通資訊：

捷運：唭哩岸站

公車：大南客運小21(八仙抽水站無站牌，隨招隨停)

uBike: 承德路七段401巷(洲美橋下)

停車場：無停車空間