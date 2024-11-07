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胡同燒肉買一送一！青埔燒肉新開店「餬同燒肉14號店」桃園人免費送肉吃。

胡同燒肉 餬同燒肉14號店 青埔美食 中壢美食 more
2024-11-07 12:48:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：胡同燒肉
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編輯 鄭雅之

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不要再說青埔沒有美食！近年來隨著桃園高鐵周邊的興起，青埔成為新竄起的美食戰區，這次橘焱胡同集團邁入20週年，全面展開新據點佈局，將旗下胡同燒肉的「餬同燒肉14號店」正式插旗桃園青埔，並推出桃園人限定「免費送肉」的優惠，號召桃園人一起來吃肉肉。
胡同燒肉/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
胡同燒肉/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

於11月初正式在登場的「餬同燒肉14號店」，延續其專業的桌邊服務，並嚴選頂級食材，讓肉肉控在職人烤製下享受炭火燒烤的極致口感。為歡慶新店開幕，胡同燒肉推出「好運轉不停」抽獎活動，凡單筆消費滿NT$3,000即可參加，有機會贏得雙人套餐、商品禮券及飲品，還加碼推出「桃園人限定禮」，桃園市民憑證消費，即可免費獲贈牛肋條或雞腿肉，直接幫桃園人加肉吃飽飽。
胡同燒肉/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
胡同燒肉/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

同時，橘焱胡同集團邁入20週年，旗下名古屋傳承90年的鰻魚料理「うなぎ四代目菊川」，將正宗的關西風格引進台灣，以炭火直烤讓鰻魚外皮酥脆，肉質綿軟，搭配江戶時代傳承至今的信樂燒器皿，保溫效果佳。於11/1進駐信義微風百貨，並將在11/15登陸天母SOGO，一次開兩間分店，讓台北鰻魚控大飽口福。歡慶開幕，推出限量雙人套餐NT$1,800、滿額贈百元折價券，及會員獨享的免費「鰻骨仙貝」三大優惠。
鰻魚料理「うなぎ四代目菊川」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
鰻魚料理「うなぎ四代目菊川」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



為了回饋長期支持的會員，橘焱胡同集團旗下「胡同燒肉」與「一牛楽」推出11月限定的會員專屬「買一送一」優惠。即日起至11月19日，會員只要於任一門市消費並出示專屬優惠券，即可享指定高端肉品的買一送一超值優惠。

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胡同燒肉 中秋套餐/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。


 

胡同燒肉「餬同燒肉14號店」桃園青埔

地點：桃園市中壢區永泰路16號18號1樓
開幕優惠：
1、即日起至11月30日推出「好運轉不停」抽獎活動，凡單筆消費滿NT$3,000，即可參加抽獎。(頭獎為價值NT$3,888的雙人套餐，限量5名；二獎、三獎分別為NT$1,000商品禮券及NT$160飲品乙份。)
2、桃園人限定禮：凡桃園市民出示證件消費，即可免費獲贈牛肋條或雞腿肉二擇一。
 

胡同燒肉 11月會員買一送一

日本A5和牛板腱肉、澳洲和牛扇子肉、伊比利豬肋條」。
 

一牛楽 11月會員買一送一

A5日本和牛單點系列、伊比利豬系列買一送一。

 

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