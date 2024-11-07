不要再說青埔沒有美食！近年來隨著桃園高鐵周邊的興起，青埔成為新竄起的美食戰區，這次橘焱胡同集團邁入20週年，全面展開新據點佈局，將旗下胡同燒肉的「餬同燒肉14號店」正式插旗桃園青埔，並推出桃園人限定「免費送肉」的優惠，號召桃園人一起來吃肉肉。







於11月初正式在登場的「餬同燒肉14號店」，延續其專業的桌邊服務，並嚴選頂級食材，讓肉肉控在職人烤製下享受炭火燒烤的極致口感。為歡慶新店開幕，胡同燒肉推出「好運轉不停」抽獎活動，凡單筆消費滿NT$3,000即可參加，有機會贏得雙人套餐、商品禮券及飲品，還加碼推出「桃園人限定禮」，桃園市民憑證消費，即可免費獲贈牛肋條或雞腿肉，直接幫桃園人加肉吃飽飽。







同時，橘焱胡同集團邁入20週年，旗下名古屋傳承90年的鰻魚料理「うなぎ四代目菊川」，將正宗的關西風格引進台灣，以炭火直烤讓鰻魚外皮酥脆，肉質綿軟，搭配江戶時代傳承至今的信樂燒器皿，保溫效果佳。於11/1進駐信義微風百貨，並將在11/15登陸天母SOGO，一次開兩間分店，讓台北鰻魚控大飽口福。歡慶開幕，推出限量雙人套餐NT$1,800、滿額贈百元折價券，及會員獨享的免費「鰻骨仙貝」三大優惠。





胡同燒肉「餬同燒肉14號店」桃園青埔

地點：桃園市中壢區永泰路16號18號1樓

開幕優惠：

1、即日起至11月30日推出「好運轉不停」抽獎活動，凡單筆消費滿NT$3,000，即可參加抽獎。(頭獎為價值NT$3,888的雙人套餐，限量5名；二獎、三獎分別為NT$1,000商品禮券及NT$160飲品乙份。)

2、桃園人限定禮：凡桃園市民出示證件消費，即可免費獲贈牛肋條或雞腿肉二擇一。



胡同燒肉 11月會員買一送一

日本A5和牛板腱肉、澳洲和牛扇子肉、伊比利豬肋條」。



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