港式茶餐廳始祖「檀島」又出新菜了！隨著天氣漸涼，喝一碗熱騰騰暖胃的湯品就是最療癒的享受，這次檀島推出全新港式煲湯系列，將鮮嫩益活雞以慢熬萃取雞精技術，為湯控端上濃郁的「煲雞精｣。同時，招牌之一的港式菠蘿也祭出全新「芋泥菠蘿」，讓走過、路過的都忍不住買一顆嚐鮮。
檀島香港餐廳推出全新湯菜系列，主打養生、進補，滿足秋冬暖身需求。有重口味的「麻辣水煮牛」與酸爽夠勁「藤椒酸菜魚」，讓人食慾大增；亦有湯頭鮮甜「大澳豬骨煲」和溫補養身「腐竹羊腩煲」。而經典的港式養生煲湯系列也大大升級，使用1.2倍濃縮的雞精，讓湯頭更具深度和營養，首推「胡椒豬肚益活雞湯」、「鮑魚鹿茸菇益活雞湯」和「黑蒜何首烏腩排湯」。
除了品嚐港式煲湯之外，檀島也跨界和茗京萃合作推出三款漢方草本飲，帶來溫補涼補兼顧的選擇。推薦的「檀島廣式涼茶」以夏枯草和薄荷調和出輕盈的風味，適合解暑提神；「解膩洛神烏梅」酸甜濃郁，幫助消化，是烏梅中的經典之選；「美聲紫蘇飲」則以紫蘇和桑椹為基底，帶來潤喉效果，適合乾燥天氣飲用，讓客人享受港式草本飲品的養生功效，輕鬆調理體質。
為了歡慶檀島官方Line好友即將衝破4萬大關，即日起至要加入檀島會員Line@，就有機會獲得超值現金券，11月、12月更加碼推出會員幸運抽、好康送等優惠，包括最新的芋泥菠蘿都有可能免費送你吃，香濃的芋泥餡搭配招牌外酥內軟的菠蘿麵包，芋頭控一定要先吃。
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檀島官方Line好友優惠
活動內容：
即日起加入檀島會員官方Line@，就有機會獲得現金券乙張。
11/8起有機會免費品嚐全新烘焙甜品-芋泥菠蘿。
12/8起還有買足料煲湯，就請你吃蛋撻的幸運抽活動。
檀島 煲出幸福喝出美顏
活動時間：2024/12/8-2025/1/7
活動內容：只要到各門市消費滿$1,188，其中含任一款足料煲湯，即可有機會現場帶走W.SHOW面膜乙份(市價$358)。