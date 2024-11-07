港式茶餐廳始祖「檀島」又出新菜了！隨著天氣漸涼，喝一碗熱騰騰暖胃的湯品就是最療癒的享受，這次檀島推出全新港式煲湯系列，將鮮嫩益活雞以慢熬萃取雞精技術，為湯控端上濃郁的「煲雞精｣。同時，招牌之一的港式菠蘿也祭出全新「芋泥菠蘿」，讓走過、路過的都忍不住買一顆嚐鮮。







檀島香港餐廳推出全新湯菜系列，主打養生、進補，滿足秋冬暖身需求。有重口味的「麻辣水煮牛」與酸爽夠勁「藤椒酸菜魚」，讓人食慾大增；亦有湯頭鮮甜「大澳豬骨煲」和溫補養身「腐竹羊腩煲」。而經典的港式養生煲湯系列也大大升級，使用1.2倍濃縮的雞精，讓湯頭更具深度和營養，首推「胡椒豬肚益活雞湯」、「鮑魚鹿茸菇益活雞湯」和「黑蒜何首烏腩排湯」。







除了品嚐港式煲湯之外，檀島也跨界和茗京萃合作推出三款漢方草本飲，帶來溫補涼補兼顧的選擇。推薦的「檀島廣式涼茶」以夏枯草和薄荷調和出輕盈的風味，適合解暑提神；「解膩洛神烏梅」酸甜濃郁，幫助消化，是烏梅中的經典之選；「美聲紫蘇飲」則以紫蘇和桑椹為基底，帶來潤喉效果，適合乾燥天氣飲用，讓客人享受港式草本飲品的養生功效，輕鬆調理體質。





檀島官方Line好友優惠

活動內容：

即日起加入檀島會員官方Line@，就有機會獲得現金券乙張。

11/8起有機會免費品嚐全新烘焙甜品-芋泥菠蘿。

12/8起還有買足料煲湯，就請你吃蛋撻的幸運抽活動。



檀島 煲出幸福喝出美顏

活動時間：2024/12/8-2025/1/7

活動內容：只要到各門市消費滿$1,188，其中含任一款足料煲湯，即可有機會現場帶走W.SHOW面膜乙份(市價$358)。