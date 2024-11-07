秋冬到來，也代表巧克力控幸福日子登場！日本唐吉訶德DON DON DONKI推出「巧克力甜點大賞」，集合超過20款巧克力與下午茶甜點，從巧克力餅乾到蛋糕冰淇淋，款款讓巧克力控忍不住想買來嚐鮮。於即日起至11月底更有限時優惠開跑，快趁現在有特價先囤一波巧克力回家。







首推巧克力餅乾系列包括口味豐富的「明治Meltykiss可可粒（牛奶、草莓、抹茶）」、一口一顆超涮嘴的「LOTTE Crunky Bits 脆心可可球盒裝」、聯名限定款「KitKat X 東京芭娜娜風味餅乾」，以及造型獨特、熱賣第一的「明治香菇造型餅乾」也有草莓和原味巧克力兩款選擇。每一款都兼具酥脆餅乾與馥郁巧克力的美味組合，皆是在日本大受好評的爆夯款巧克力。







而DONKI這次也祭出「巧克力蛋糕系列」，有可可鮮奶油、可可蛋糕雙重口感的「MONTEUR 柔滑可可蛋糕」；新鮮香蕉內餡香濃巧克力「原來是巧克芭娜娜」；還有餡料滿出來的「巧克力生乳半月燒」更是不能錯過的經典甜點。若是喜歡鬆軟蛋糕派的話，則不能錯過「軟綿舒芙蕾捲（巧克力風味）」、「北海道蛋糕捲（提拉米蘇風味）」，讓人一口接一口吃不停。布丁控會愛的「Donpen巧克力布丁」更是只要39元就能吃到。



