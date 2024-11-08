為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 木柵新開幕「沐林甜點烘焙坊」一秒到法國鄉村！開心果可麗露、千層蛋糕必吃。

木柵新開幕「沐林甜點烘焙坊」一秒到法國鄉村！開心果可麗露、千層蛋糕必吃。

沐林甜點烘焙坊 台北美食 木柵美食 新開幕 more
2024-11-08 10:40:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

木柵新開幕「沐林甜點烘焙坊」一秒到法國鄉村！來這邊必點菜單上的「開心果可麗露」、「千層蛋糕」等經典口味，甜點控可別錯過。此外，餐廳隱身在綠意盎然的巷弄中，一踏入就會有種置身巴黎的法式甜點店的感覺，加上古董家具和植栽點綴出溫馨氛圍，難怪一開幕就爆紅。
木柵新開幕「沐林甜點烘焙坊」一秒到法國鄉村/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
木柵新開幕「沐林甜點烘焙坊」一秒到法國鄉村/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

木柵新開幕「沐林甜點烘焙坊」距捷運木柵站僅需步行3分鐘，且周邊也有不少停車位，無論是搭捷運或自駕都相當便利。雖然老闆不是室內設計專長，不過透過平時旅遊喜歡搜集的歐洲古物，搭配古董家具與精美植栽，整間店散發著法國鄉村氛圍，讓人感受到歐洲小鎮般的優雅氣息。
木柵新開幕「沐林甜點烘焙坊」一秒到法國鄉村/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
木柵新開幕「沐林甜點烘焙坊」一秒到法國鄉村/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

不過要注意，座位區僅有8席，平日不限時，但若假日或遇客滿，則需限時90分鐘，且低消為200元。不過店旁還有公園與河堤綠地，是帶著外帶甜點散步或野餐的好地方，所以大家也不用太過擔心。

推薦閱讀：不出國也能有歐洲感！歐洲宮廷風咖啡廳超好拍，大稻埕新開幕「以賽亞Isaiah」必收藏。
木柵新開幕「沐林甜點烘焙坊」一秒到法國鄉村/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
木柵新開幕「沐林甜點烘焙坊」一秒到法國鄉村/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



「沐林甜點烘焙坊」前身為宅配甜點店，而現在終於有了自己的店面。這邊每天都會出爐一整批的瑪德蓮、可麗露等經典甜點，還有千層蛋糕、泡芙等，也都是招牌必吃的品項。無論是外脆內軟的可麗露，或是吃起來滑順濃郁的千層蛋糕，甜點控們可都要來上一口。下次經過木柵，可別忘了帶上一份甜點來好好享受。
木柵新開幕「沐林甜點烘焙坊」一秒到法國鄉村/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
木柵新開幕「沐林甜點烘焙坊」一秒到法國鄉村/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
 

木柵新開幕甜點店 沐林甜點烘焙坊

地址：台北市文山區和平東路四段308號
營業時間：平日 12:30–18:30；假日 11:30–18:30
用餐規定：平日不限時，若遇客滿限時90分鐘。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

台中市東區【台中東區】嶼里 With You｜菜單｜台中火車站早午餐｜質感風格超好拍！

 下一篇chevron_right

桃園市桃園區【桃園】「夏烏咖啡．隱身速食店二樓裡的不限時日式文青風老宅咖啡（自家烘焙/熟豆販售/純植點心/近火車站)
相關商家

沐林甜點烘焙坊

phone
place台北市文山區和平東路四段308號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
延伸閱讀
整牆都是黑膠！台北唱片咖啡廳「聲色 Sounds Good」超過萬張收藏，還能自己點歌。
 記者 蕭芷琳
檀島芋泥菠蘿超欠吃！港式茶餐廳始祖「檀島」港式煲湯、廣式涼茶新品搶先看。
 編輯 鄭雅之
keyboard_arrow_up