木柵新開幕「沐林甜點烘焙坊」一秒到法國鄉村！來這邊必點菜單上的「開心果可麗露」、「千層蛋糕」等經典口味，甜點控可別錯過。此外，餐廳隱身在綠意盎然的巷弄中，一踏入就會有種置身巴黎的法式甜點店的感覺，加上古董家具和植栽點綴出溫馨氛圍，難怪一開幕就爆紅。







木柵新開幕「沐林甜點烘焙坊」距捷運木柵站僅需步行3分鐘，且周邊也有不少停車位，無論是搭捷運或自駕都相當便利。雖然老闆不是室內設計專長，不過透過平時旅遊喜歡搜集的歐洲古物，搭配古董家具與精美植栽，整間店散發著法國鄉村氛圍，讓人感受到歐洲小鎮般的優雅氣息。







不過要注意，座位區僅有8席，平日不限時，但若假日或遇客滿，則需限時90分鐘，且低消為200元。不過店旁還有公園與河堤綠地，是帶著外帶甜點散步或野餐的好地方，所以大家也不用太過擔心。



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木柵新開幕甜點店 沐林甜點烘焙坊

「沐林甜點烘焙坊」前身為宅配甜點店，而現在終於有了自己的店面。這邊每天都會出爐一整批的瑪德蓮、可麗露等經典甜點，還有千層蛋糕、泡芙等，也都是招牌必吃的品項。無論是外脆內軟的可麗露，或是吃起來滑順濃郁的千層蛋糕，甜點控們可都要來上一口。下次經過木柵，可別忘了帶上一份甜點來好好享受。

地址：台北市文山區和平東路四段308號

營業時間：平日 12:30–18:30；假日 11:30–18:30

用餐規定：平日不限時，若遇客滿限時90分鐘。