青森蘋果免費送！微熱山丘這次迎接秋天，特別推出限定版的「平安福蘋果酥」，特別以可愛的達摩新造型，平安福的蘋果酥包裝更添加獨特祝福意涵。此外，自即日起在微熱山丘門市購買蘋果酥，還能免費獲得平安貼紙、還有買指定品項送紅玉蘋果等加碼好禮，粉絲一定要朝聖。



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微熱山丘「蘋果酥」以日本青森紅玉蘋果製作，特別挑選青森紅玉蘋果經過糖漬慢煮後，保留清脆爽口的果丁，並且在酥皮淋上檸檬糖霜，與蘋果丁酸甜滋味搭配剛剛好。這次更搭配象徵祝福的達摩造型包裝，變身成「平安福蘋果酥」，還送專屬平安貼紙，為自己或親友加持平安幸福。





此外，即日起在台北民生公園、南投三合院、高雄駁二特區等體驗門市消費，不僅可享受蘋果酥搭配紅玉紅茶的奉茶服務，凡購買蘋果酥6個裝或10個裝，就有機會獲贈青森紅玉蘋果一顆。此外，至微熱山丘官網消費滿NT$1000，還享免運優惠。不論是門市還是網購，粉絲都能享受這秋日限定的加碼好康，讓「蘋」安福氣滿滿迎接秋天的到來。





微熱山丘 平安福蘋果酥 優惠活動資訊

1、微熱山丘體驗門市：

台北民生公園門市、南投三合院門市、高雄駁二特區門市，奉茶服務切換為蘋果酥搭配紅玉紅茶，另，購買蘋果酥6個裝或10個裝即贈送青森紅玉蘋果一顆（數量有限，贈完為止）。



2、微熱山丘全台體驗門市、To Go專櫃：

購買蘋果酥2個裝，即贈送平安貼紙。



3、微熱山丘官網：

消費金額達NT$1,000（不限品項），即享免運優惠。