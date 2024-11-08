青森蘋果免費送！微熱山丘這次迎接秋天，特別推出限定版的「平安福蘋果酥」，特別以可愛的達摩新造型，平安福的蘋果酥包裝更添加獨特祝福意涵。此外，自即日起在微熱山丘門市購買蘋果酥，還能免費獲得平安貼紙、還有買指定品項送紅玉蘋果等加碼好禮，粉絲一定要朝聖。
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微熱山丘「蘋果酥」以日本青森紅玉蘋果製作，特別挑選青森紅玉蘋果經過糖漬慢煮後，保留清脆爽口的果丁，並且在酥皮淋上檸檬糖霜，與蘋果丁酸甜滋味搭配剛剛好。這次更搭配象徵祝福的達摩造型包裝，變身成「平安福蘋果酥」，還送專屬平安貼紙，為自己或親友加持平安幸福。
此外，即日起在台北民生公園、南投三合院、高雄駁二特區等體驗門市消費，不僅可享受蘋果酥搭配紅玉紅茶的奉茶服務，凡購買蘋果酥6個裝或10個裝，就有機會獲贈青森紅玉蘋果一顆。此外，至微熱山丘官網消費滿NT$1000，還享免運優惠。不論是門市還是網購，粉絲都能享受這秋日限定的加碼好康，讓「蘋」安福氣滿滿迎接秋天的到來。
微熱山丘 平安福蘋果酥 優惠活動資訊
1、微熱山丘體驗門市：
台北民生公園門市、南投三合院門市、高雄駁二特區門市，奉茶服務切換為蘋果酥搭配紅玉紅茶，另，購買蘋果酥6個裝或10個裝即贈送青森紅玉蘋果一顆（數量有限，贈完為止）。
2、微熱山丘全台體驗門市、To Go專櫃：
購買蘋果酥2個裝，即贈送平安貼紙。
3、微熱山丘官網：
消費金額達NT$1,000（不限品項），即享免運優惠。
現在WalkerLand窩客島和「微熱山丘」合作，要送你「平安福蘋果酥小包裝」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
活動問題：
微熱山丘「平安福蘋果酥」換上全新達摩新造型包裝，更增添祝福溫馨的意味。
請問：微熱山丘蘋果酥，是以日本何地、何種蘋果製作？
活動贈品：
◎ 平安福蘋果酥小包裝x5入 乙 組 共 5 名
活動時間：2024-11-08 00:37~2024-11-14 00:00
得獎公佈：2024-11-14 17:00 公佈於 窩客島個人主頁
注意事項：
(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。
(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
特別說明：
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