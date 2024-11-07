都說美國人的無論甜點或飲料，甜度都是爆量等級，在台灣也有一個城市叫台南，連空氣都是甜的，究竟是「美國甜」比較甜，還是「台南甜」比較甜，讓許多螞蟻人忍不住比較。這次窩客島針對3項最新話題「甜甜圈、冰淇淋、珍珠奶茶」，各取一款美式吃法、一款台南吃法，這次美國甜與台南甜正面對決。







美國人的甜甜圈、台南人的甜甜圈

美式甜甜圈代表Krispy Kreme，這次在台灣也吃得到經典口味「烤布蕾甜甜圈」。每次回歸必吃的「烤布蕾甜甜圈」從11月1日至11月14日再次限時開賣，甜甜圈的外層經過現場炙燒處理，形成一道金黃色、薄脆的焦糖外衣，入口即化的焦糖香氣在嘴裡蔓延開來。內餡則包裹著絲滑的牛奶卡士達，讓粉絲們只要看到架上還有，絕對先掃貨。



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台南人也有台南人的在地台味甜甜圈，人氣超高的台南烘焙店「於是麵包」，藏在巷弄中，但每天都有粉絲在開門前就來排隊。在多款經典必吃的麵包、甜點中，最高人氣的就是招牌「地瓜鮮奶甜甜圈」，可以說是改良升級版的台式甜甜圈，強調超柔軟、且有地瓜香氣的甜甜圈體，搭配滿滿糖粉，越罪惡越讓人吃上癮。





美國人的冰淇淋、台南人的冰淇淋

經典美式冰淇淋COLDSTONE，這次秋冬一次推出5款濃郁甜甜圈。主打使用beard papa’s卡士達泡芙聯名的「卡士達焦糖脆脆」與「卡士達焦糖麻糬」，香草卡士達變成冰淇淋基底，搭配太妃糖包裹的迷你版泡芙。同時還有冬季限定濃巧克力冰淇淋，光是看到配料有焦糖醬、OREO餅乾、巧克力威化，就讓甜點控尖叫了。



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台南人近期的冰淇淋話題，就是一整棟8層樓的「南埕衖事」。被譽為台南最美的冰淇淋店，不只好拍、可到懶逛整個下午，在冰淇淋口味上更使用「紅心芭樂、福源花生、木瓜牛奶」等台灣在地水果製作冰淇淋，還有季節限定的水果口味，滿足愛吃甜食的台南粉絲。





▲圖片來源：「紫色微笑」於窩客島分享之文章。



美國人的珍奶、台南人的珍奶

美式賣場好市多Costco，這次在台灣「入境隨俗」，特別推出超台味飲料新品「珍珠鮮奶茶」，一杯售價50元，讓飲料控喝得到Q彈的珍珠，在奶茶基底還喝得到珍珠的黑糖風味。50元的珍珠鮮奶茶相較於台灣手搖杯品牌來說，已是很有競爭力，吸引粉絲們朝聖朝鮮。



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而提到「台南手搖杯」，則有多間發跡自台南的在地品牌，經典50嵐、清心福全、翰林茶館，還有超人氣迷客夏、上宇林、一手私藏世界紅茶等，通通來自台南。發揚台南甜度的「茶之魔手」，還有只在台南喝得到的「狐狸尾巴」更是台南在地手搖杯代表，下次衝台南來杯「珍奶正常甜」體驗正宗台南人口味。



