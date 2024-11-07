堪稱小資族聚餐首選串燒店之一「柒息地」，品牌創立至今一直主打超高CP值及好吃的獨家「燒烤神醬」，這一次為與消費者一起慶祝雙11，特別推出買一送一限時優惠，只要在11/11至11/15期間，到店內用消費，即可享有「天使大紅蝦」及「烤鯖魚」的買一送一優惠。



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柒息地表示，這一次的「雙11」不僅是網購的節慶，更是柒息地回饋消費者的好時機。只要在活動期間，到店內用的消費者可享有「天使大紅蝦」及「烤鯖魚」的買一送一優惠。此優惠組合包含四隻紅蝦與兩份鯖魚。其中，「天使大紅蝦」單價為140元（一份兩隻），其艷麗的紅色與獨特蝦香，令其成為饕客愛戴的海鮮。這道美味經過柒息地精心挑選並以高溫烤製，使外殼酥脆、內肉多汁甜美，封住蝦肉的天然鮮甜，蝦頭濃郁的汁液更讓人難以抗拒，提供消費者一場頂級的味蕾享受。





此外，柒息地的烤鯖魚單價120元，採用特有製程，讓鯖魚烤至香氣撲鼻，魚肉依然鮮嫩，含有天然的油脂和豐富的海洋風味。廚師以簡單的調味加上柒息地特製的天然椒鹽粉和少量檸檬汁，讓海鮮的原味更加層次分明，吃過一次就忘不了的美味料理。





柒息地雙11海鮮買一送一

活動走期：2024／11／11（一）至2024／11／15（五）

活動辦法：活動期間，只要到柒息地門市用餐，原價$260的天使紅蝦與鯖魚組合，推出買一送一限量優惠(四隻紅蝦與兩份鯖魚)。

