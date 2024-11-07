黑松公司與金門酒廠合作推出的「創世者桶陳金門高粱酒 No.2」，自11月6日起在全台各地酒類專賣店及便利商店限量上市，立即在酒類市場引發一陣熱潮。這款限量發售的高粱酒結合中式高粱傳統釀造工藝與西方威士忌桶陳技術，為消費者帶來層疊豐富的風味，徹底顛覆了傳統高粱酒的形象。





黑松公司秉持「創世者」品牌精神，透過高粱酒與橡木桶的融合，賦予這款酒款奶油香草的濃郁香氣。不同於一般的釀造方式，「創世者桶陳金門高粱酒 No.2」使用天然琥珀金色的酒液，無添加焦糖染色，且不經冷凝過濾，確保酒體的原始風味。瓶中酒液持續隨時間陳化，每次開瓶都能發現不同層次的風味，從高粱的穀糧香氣到威士忌的木質香韻，豐富多變的口感令品飲者驚喜不已。





這次新品的發表更邀請到韓國知名男團 Super Junior 隊長利特擔任形象大使。利特不僅以其多重身份及高人氣廣受喜愛，也在先前直播中因飲用金門高粱酒而醉倒，引發粉絲廣泛討論。利特在此次的代言中展現了他獨特的帶貨能力和親和力，將「創世者桶陳金門高粱酒 No.2」的風味特質生動呈現給粉絲與消費者。



利特品飲此款酒後表示，這款高粱酒不僅香氣濃郁，入口更是柔和圓潤，讓人享受到太妃糖、香草、堅果、風乾葡萄等多層次的風味交融，適合高粱酒新手及品酒老饕品味。如此獨特的酒款讓他決定將這款酒作為禮物送給 Super Junior 的其他成員。





這一次「創世者桶陳金門高粱酒 No.2」於11月6日起正式在全台酒類專賣店和全家、7-ELEVEN便利商店開放預購，建議售價為2,580元，實際價格與販售方式依各通路為準。為了紀念利特與黑松及金門酒廠的合作，消費者凡於11月27日前在便利商店購買並登錄發票，即有機會參加抽獎，贏得限量利特小卡和海報。隨著時間陳化的深度風味，使這款酒成為珍藏品，亦是一款適合不同層次品酒者享用的高粱酒選擇。這款酒的推出不僅打破了高粱酒的傳統形象，更讓消費者期待未來「創世者」系列的創新之作。



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創世者桶陳金門高粱酒 No.2

酒精度：57.6 度

容量：700 毫升

建議售價：2,580 元

販售通路：全台酒類專賣店、全家、7-ELEVEN

詳細活動資訊請見：https://campaign.heysong.com.tw/kkl1106



實際庫存、價格及販售方式依各通路為準