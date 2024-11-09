台北文青小旅行！週末不知道要去哪，那就到台北城南走走，隱藏在捷運古亭和東門站之間的日式百年古蹟「保育小站」，在林業保育署規劃下成為宣導台灣山海之美的秘密基地。這次推出期間限定「找一步Hike and Seek－山海圳跨界創作展」，透過藝術形式將山海圳國家綠道串聯台江與玉山，全長177公里，橫跨台灣多元自然與人文景觀之美，帶來一場藝術與自然交融的視覺饗宴。







山海圳國家綠道擁有深厚的歷史意義，自荷鄭時期以來，便是鄒族、西拉雅族與漢人等族群交會的地帶，穿越三個國家風景區、兩個國家公園、兩座林區以及四大河川流域。為了讓大眾更加貼近山海圳國家綠道，林業保育署邀請十組藝術家，運用不同媒材創作，包括編織、金工和氣味等手法，將山海圳之美凝縮於展場空間。







展覽動線自「博物學」區展開，呈現綠道的各項特色，包括利用牡蠣殼製成的環保紗線、描繪鄒族傳說的布幔，甚至還有捕捉玉山景色的攝影作品，傳遞出這條綠道的壯麗與多元。展場內的垂掛刺繡、紙雕與金工更呈現動物光影之美，整體設計讓觀者彷彿置身山林之間，感受到大自然的純粹與美好。





找一步Hike and Seek－山海圳跨界創作展

展覽時間：113年11月9日至114年5月11日

展覽地點：林業保育署-保育小站（臺北市大安區金山南路二段203巷24號）

開放時間：星期二至星期日(星期一休館)，每天11時至18時止。

票價：免費入場

注意事項：但為保護展場的古蹟特性及作品的獨特價值，入場採用現場報名之限量機制，可於展場開放日之上午11時起至保育小站領取號碼牌後依排定之場序入場(最後入場時間17:05) ，12歲以下需家長陪同，場域狹窄所以超過A4大小包袋需在入口處寄存，需脫鞋並穿著襪子保護地板，請入場民眾配合。