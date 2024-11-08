專精於杭饌料理的台北亞都麗緻大飯店米其林一星餐廳天香樓，近日迎來新任主廚路凱源，為餐廳注入全新氣象。路凱源主廚擁有超過二十年豐富的廚藝經歷，尤其擅長江南菜系，這次以融合杭饌傳統與江南特色的大膽創新，為天香樓打造「江南海河蟹饗宴」，這次限量蟹宴將於11/8至12/15限期供應，為老饕們帶來一場絕無僅有的秋蟹盛宴。





這一次天香樓「江南海河蟹饗宴」開場由侍茶師團隊與知名手碟演奏家陳沛元攜手呈現，透過空靈悠遠的旋律，結合侍茶師傳統「七湯點茶法」，以茶湯之美呼應天香樓蟹宴的韻味。在這場融合茶道和音樂的演出中，侍茶師團隊展現宋朝皇帝宋徽宗的點茶精髓，從第一湯的「疏星皎月」到第七湯的「乳霧洶湧」，層層細膩湯色營造出獨特氛圍。這場充滿歷史與藝術感的茶藝表演為蟹宴揭開序幕，帶來了前所未見的文化深度。



這次蟹宴除精緻的茶藝體驗外，也以多樣的蟹料理讓老饕們一飽口福。天香樓承襲四十一年來的秋蟹供應傳統，是國內第一間供應大閘蟹的餐廳。儘管每年秋蟹季競爭激烈，天香樓依舊堅持在最佳時機上市，不僅延續杭饌風味，更首度跨足江南料理範疇，打造出融合江南與杭饌特色的獨特風味。總經理顏鎮國表示，天香樓在此次蟹宴中不僅守護杭饌精神，更廣納淮揚、蘇州等江南特色，旨在滿足消費者對於經典蟹宴的新期待。





天香樓「江南海河蟹饗宴」匯聚了六種蟹類，包含松葉蟹、藍蟹、大閘蟹、沙公、沙母、以及松葉蟹柳，以十種不同的烹調手法呈現，為食客提供多達二十道蟹餚選擇，套餐與單點均有提供。首道開場菜「江南秋風蟹三樣」以帝王蟹、松葉蟹和藍蟹搭配法式小點心的精緻呈現方式，帶來色香味俱全的美味體驗。這道菜式靈感來自於蘇州經典的「雪白芙蓉蟹斗」，以白雪般的芙蓉覆蓋在蟹粉上，視覺與口感並重。而另一道菜品「鮮蟳獅子頭燉湯」，則將淮揚料理的經典技法發揮極致，以沙母蟹肉鑲嵌在豚肉團內，湯頭清淡高雅，完美凸顯出蟹的本味。







此外，本次蟹宴的主菜之一「滬上醬爆大閘蟹」則選用沙公蟹，酥炸後搭配甜麵醬、黑豆瓣醬與鎮江醋等多種香料爆炒，提升了蟹香的濃郁層次。依照天香樓杭饌傳統的「花雕白灼大閘蟹」也在本次蟹宴中再次登場，這道菜品特意選用優質花雕酒，完美保留了大閘蟹的鮮甜原味，令人回味無窮。



同時，路主廚亦設計了「酥香松葉蟹響鈴」這道創意佳餚，融合酥香的口感與脆爽的松葉蟹，為整場饗宴增添趣味。這些菜品各具特色，皆充分展現了江南與杭饌料理的精髓，既注重食材的天然風味，又呈現細膩的烹調技巧。





這一次天香樓蟹宴套餐每套售價4,800元起，包含多道精選蟹餚與多款茶飲搭配，讓食客在品味蟹料理的同時也能感受茶湯之美。同時，訂購套餐還可獲贈由「甜點界奧斯卡」得主ICIF國際金牌主廚特製的紹興巧克力，而會員則享有升級套餐的優惠選項，可享用五兩雙蟹或八兩雙蟹的升級菜色，並獲贈一瓶天香樓特製的鎮江醋，進一步提升蟹宴體驗。這次限定的江南海河蟹饗宴不僅是一場味覺盛宴，更是一場視覺、聽覺與文化的饗宴，將天香樓四十餘年的精湛杭饌功力推向新的高度。



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台北亞都麗緻大飯店天香樓江南海河蟹饗宴

活動期間：自11月8日起至12月15日

每套售價：4,800+10%起，點購套餐將贈送由台北亞都麗緻大飯店「甜點界奧斯卡」ICIF國際金牌主廚團隊親製紹興巧克力伴手禮，緻友會員加價2,200+10%套餐，升等五兩雙蟹或八兩蟹加贈亞緻餐飲鎮江醋乙瓶；亦同時提供數十道單點特色料理，每道880+10%起。