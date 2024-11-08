UG樂己為了慶祝台北大巨蛋試營運，特別推出經典人氣茶飲「三窨十五茉純茶」買一送一活動，希望讓更多想喝到UG樂己的手搖杯控可以品嚐到好喝的茶飲，更為了配合大巨蛋將舉行的世界棒球12強賽事，加碼推出限定販售的「15茉微醺」茶酒組合，搶攻大巨蛋球賽商機。
為慶祝新店開幕，UG大巨蛋門市於試營運期間推出經典人氣茶飲「三窨十五茉純茶」買一送一活動，預計吸引大量年輕族群前往體驗。此外，配合11月即將舉行的世界棒球12強賽事，UG也精心策劃了一系列應援活動，其中包括限定販售的「15茉微醺」茶酒組合，為消費者在觀賽之餘提供全新茶酒體驗。這款創意十足的「15茉微醺」茶酒以清新茉莉花香和微醺感受為特色，將傳統茶飲與現代酒精結合，使消費者在品茶同時享受輕鬆微醺的獨特氛圍。
並且這一次「15茉微醺」是UG與知名酒精品牌「啤酒肚釀製」攜手推出的創意產品，展現了跨界合作的嶄新可能性，為傳統茶飲市場注入了不同以往的活力。這款新品僅限於大巨蛋店獨家銷售，採限量供應，充分呼應了「期間限定」的吸引力，讓消費者能享受一份獨特又稀有的茶酒體驗。
在12強賽期間，UG「15茉微醺包」應援組合，讓消費者能以實惠價格購得2%酒精濃度的「15茉微醺」氣泡茶酒和品牌專屬周邊商品，包括扇子與口罩，與親朋好友一起為中華隊加油。UG期望藉此活動讓消費者在觀賽時增添互動樂趣，並在熱血激昂的比賽氣氛中留下美好回憶。
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UG台北大巨蛋店 三窨十五茉純茶 買一送一
活動期間：2024/11/8 (五) ~ 11/10(日)
活動內容：三窨十五茉純茶 $45/杯 買一送一
UG台北大巨蛋店 12強賽事限定優惠-15茉微醺包
活動期間：2024/11/13 (三) ~ 11/18(一)
活動內容：12強賽事限定優惠-15茉微醺包數量有限，售完為止